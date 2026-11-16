La Provincia se prepara para el SuperNiño y pone en marcha una obra clave para evitar inundaciones

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires avanza con los trabajos de saneamiento del arroyo San Roque, en la localidad de Glew, para mejorar el drenaje del agua de lluvia y reducir el riesgo de inundaciones ante la posible llegada del fenómeno climático del SuperNiño.

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El proyecto se desarrolla en una zona que abarca sectores de Almirante Brown y Presidente Perón, donde las características del terreno requieren una intervención conjunta para garantizar el escurrimiento hacia la desembocadura del curso de agua.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, recorrió los avances junto al diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares; la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani.

¿Cómo es la obra hidráulica que realiza la Provincia para evitar inundaciones?

La intervención comprende una superficie de 154 hectáreas e incluye sectores de los barrios Gorriti, UOCRA y Parque Roma Glew Sur, donde viven aproximadamente 50.000 personas. El objetivo es mejorar la capacidad de drenaje de la cuenca y evitar que las precipitaciones provoquen acumulaciones de agua en las calles y viviendas.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que, aunque buena parte del área intervenida pertenece a Almirante Brown, el sistema debe continuar hacia Presidente Perón debido a la pendiente natural del terreno. Por ese motivo, el conducto principal atraviesa el límite entre ambos municipios y continúa por las calles Eva Perón, La Inmaculada y Nazca, hasta descargar en el sistema hídrico de la región.

La magnitud de los trabajos contempla la excavación de 68.000 metros cúbicos de suelo, la utilización de 16.000 metros cúbicos de hormigón, 1200.000 kilogramos de acero y la colocación de 3400 metros de cañerías de distintas dimensiones.

Durante una recorrida anterior, Blanca Cantero se refirió a la importancia de completar la infraestructura frente a las previsiones climáticas: "En un contexto en el que el fenómeno de El Niño puede generar lluvias más intensas y frecuentes, contar con infraestructura hídrica adecuada es fundamental. Seguimos trabajando junto a la Provincia para anticiparnos a esas situaciones y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos".

Por su parte, Mariano Cascallares destacó la coordinación entre los gobiernos locales y la Provincia para ejecutar las tareas en una cuenca que supera los límites administrativos de cada distrito.

"Estas obras hidráulicas son fundamentales para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y dar respuesta a problemas históricos de nuestros barrios. Trabajar de manera articulada con la Provincia y con los municipios vecinos nos permite avanzar con soluciones que, por las características de las cuencas y los territorios, necesitan una mirada integral y un esfuerzo conjunto", sostuvo el dirigente.

La obra forma parte de las intervenciones de infraestructura hídrica que se desarrollan en el sur del Conurbano bonaerense para mejorar el escurrimiento pluvial y reducir la vulnerabilidad de los barrios ante episodios de lluvias intensas.