Milei las abandonó y Provincia puso la plata: estas obras se reactivaron en una universidad del conurbano

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires retomó la construcción de nuevos espacios educativos en la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), en Burzaco, luego de que Nación interrumpiera el financiamiento de los trabajos.

{{{htmlAmp}}}

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, recorrió el martes los avances junto al vicepresidente primero de la Legislatura provincial, Mariano Cascallares, en el campus de la Quinta Rocca, donde se desarrollan dos proyectos para ampliar las instalaciones de la institución.

Las intervenciones contemplan nuevos espacios destinados a la enseñanza, la investigación y la formación técnica.

¿Cómo serán los nuevos edificios de la Universidad Nacional Guillermo Brown?

Uno de los proyectos está a cargo del Gobierno bonaerense y forma parte del Programa de Infraestructura Universitaria. La obra había quedado paralizada por decisión del Ejecutivo nacional y fue retomada con financiamiento provincial. "Esta obra formaba parte de un programa nacional que el gobierno decidió frenar y que desde la Provincia retomamos para que la Universidad pueda seguir creciendo", remarcó Katopodis durante la recorrida.

La construcción incorporará aulas teóricas y prácticas, laboratorios, un taller de mecatrónica, sectores administrativos y espacios de apoyo docente. En su primera etapa, contempla 624 metros cuadrados cubiertos y otros 89 semicubiertos, distribuidos en planta baja.

Sin embargo, el proyecto completo prevé una superficie de 1503 metros cuadrados cubiertos y 218 semicubiertos, repartidos en tres niveles. También incluirá un auditorio con capacidad para 80 personas, sanitarios accesibles e instalaciones diseñadas con criterios de eficiencia energética, como iluminación LED inteligente, ventilación natural y climatización sectorizada. "No hay desarrollo posible para la Argentina sin conocimiento, sin ciencia y sin tecnología", insistió el funcionario.

El segundo edificio es ejecutado por el Municipio de Almirante Brown y forma parte del mismo plan de ampliación del campus. Ambos proyectos buscan incrementar la disponibilidad de aulas y espacios especializados para acompañar el crecimiento de la comunidad universitaria.

Durante la visita, Cascallares destacó la importancia de sostener la inversión educativa y afirmó: "Seguimos trabajando para fortalecer la educación pública y acompañar el crecimiento de nuestra querida Universidad Nacional Guillermo Brown".

Actualmente, la UNaB cuenta con aproximadamente 5500 estudiantes y ya abrió la inscripción para el ciclo académico 2027.