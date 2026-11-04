Lo prometieron para un año, pero lo terminaron en meses: la obra vial privada que beneficia a miles de bonaerenses

Vialidad Nacional confirmó la finalización de trabajos de recuperación en dos rutas nacionales de la provincia de Buenos Aires, financiados íntegramente con inversión privada y ejecutados bajo el sistema de concesión.

{{{htmlAmp}}}

Llevadas a cabo por la empresa Corredor Sur, las intervenciones abarcaron más de 175 kilómetros de las rutas nacionales 205 y 226 e incluyeron tareas de bacheo, repavimentación, señalización y mantenimiento de la vegetación en los márgenes de las calzadas.

¿Qué obras se realizaron en rutas de la provincia de Buenos Aires con capitales privados?

Uno de los sectores intervenidos corresponde a la ruta nacional 226, en el subtramo Atlántico, donde se recuperaron aproximadamente 99 kilómetros. Los trabajos se extendieron desde el puente sobre el arroyo La Pastora hasta el empalme con la ex ruta provincial 60, en la sección denominada Estación Hinojo.

El otro frente de obra se desarrolló sobre la ruta nacional 205, en el subtramo Sur, con una extensión cercana a los 78 kilómetros. Las tareas comprendieron el trayecto que comienza en la ruta provincial 6, a la altura de Cañuelas, y llega hasta el empalme con la ruta provincial 30, en la sección Uribelarrea.

Ambos sectores forman parte del Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur de la Red Federal de Concesiones, cuyo funcionamiento contempla la participación de empresas privadas en el financiamiento y la ejecución de trabajos de mantenimiento y recuperación vial.

De acuerdo con la información difundida por Vialidad Nacional, las intervenciones estaban previstas para completarse durante el primer año del contrato de concesión. Sin embargo, la empresa alcanzó el objetivo en pocos meses.

El organismo nacional también indicó que el detalle de las tareas fue presentado por la concesionaria y posteriormente certificado mediante inspecciones técnicas.

¿Qué otras obras se llevarán a cabo en el plan de la Red Federal de Concesiones?

La Red Federal de Concesiones contempla una inversión privada estimada en 13.970 millones de dólares para recuperar, operar y mantener más de 9000 kilómetros de rutas nacionales. El programa está organizado en cuatro etapas, con 16 tramos distribuidos en 14 provincias, que concentran cerca del 80% del tránsito nacional. Los contratos tienen una duración de 20 años y establecen que las empresas concesionarias deberán financiar las intervenciones sin aportes del Estado nacional.