Lo prometieron para un año, pero lo terminaron en meses: la obra vial privada que beneficia a miles de bonaerenses

Vialidad Nacional confirmó la finalización de trabajos de recuperación en dos rutas nacionales de la provincia de Buenos Aires, financiados íntegramente con inversión privada y ejecutados bajo el sistema de concesión.
Llevadas a cabo por la empresa Corredor Sur, las intervenciones abarcaron más de 175 kilómetros de las rutas nacionales 205 y 226 e incluyeron tareas de bacheo, repavimentación, señalización y mantenimiento de la vegetación en los márgenes de las calzadas.
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¿Qué obras se realizaron en rutas de la provincia de Buenos Aires con capitales privados?
Uno de los sectores intervenidos corresponde a la ruta nacional 226, en el subtramo Atlántico, donde se recuperaron aproximadamente 99 kilómetros. Los trabajos se extendieron desde el puente sobre el arroyo La Pastora hasta el empalme con la ex ruta provincial 60, en la sección denominada Estación Hinojo.
El otro frente de obra se desarrolló sobre la ruta nacional 205, en el subtramo Sur, con una extensión cercana a los 78 kilómetros. Las tareas comprendieron el trayecto que comienza en la ruta provincial 6, a la altura de Cañuelas, y llega hasta el empalme con la ruta provincial 30, en la sección Uribelarrea.
Ambos sectores forman parte del Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur de la Red Federal de Concesiones, cuyo funcionamiento contempla la participación de empresas privadas en el financiamiento y la ejecución de trabajos de mantenimiento y recuperación vial.
De acuerdo con la información difundida por Vialidad Nacional, las intervenciones estaban previstas para completarse durante el primer año del contrato de concesión. Sin embargo, la empresa alcanzó el objetivo en pocos meses.
El organismo nacional también indicó que el detalle de las tareas fue presentado por la concesionaria y posteriormente certificado mediante inspecciones técnicas.
¿Qué otras obras se llevarán a cabo en el plan de la Red Federal de Concesiones?
La Red Federal de Concesiones contempla una inversión privada estimada en 13.970 millones de dólares para recuperar, operar y mantener más de 9000 kilómetros de rutas nacionales. El programa está organizado en cuatro etapas, con 16 tramos distribuidos en 14 provincias, que concentran cerca del 80% del tránsito nacional. Los contratos tienen una duración de 20 años y establecen que las empresas concesionarias deberán financiar las intervenciones sin aportes del Estado nacional.
- Etapa I (en obras desde el 7 de enero – 741 km): Incluye el Tramo Oriental o Ruta del Mercosur (682 km) sobre las RN 12, 14, 117, 135 y A-015 en Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes; y el Tramo Conexión (59 km) en la RN 174 y el Puente Rosario-Victoria. En este segmento ya se finalizaron los trabajos de rehabilitación inicial en más de 420 kilómetros, completando la totalidad de la conexión entre Santa Fe y Entre Ríos y más de 360 kilómetros de las rutas 12 y 14.
- Etapa II-A (en obras desde el 1° de julio – 1.872 km): Comprende el Tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur (1.325 km en Buenos Aires, abarcando autopistas Riccheri, Newbery, Ezeiza-Cañuelas y RN 3, 205 y 226) y el Tramo Pampa (547 km sobre la RN 5 entre Luján y Santa Rosa).
- Etapa II-B (en obras desde el 10 de septiembre – 2.557 km): Contempla los tramos Mediterráneo (672 km en RN 7 y 35), Puntano (720 km en RN 8, 36, 193 y A-005), Portuario Sur (637 km en RN 9 y 188) y Portuario Norte (528 km en RN 9, 33 y A-008), conectando nodos clave de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa.
- Etapa III (en obras desde el 7 de octubre – 3.962 km): Suma los tramos Centro (682 km), Noroeste (597 km en Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero), Litoral (547 km), Centro Norte (536 km en Santa Fe y Santiago del Estero), Chaco–Santa Fe (497 km), Noreste (456 km), Mesopotámico (276 km) y Cuyo (371 km).