Junto a la puesta a punto de la RP 315, Tucumán apuesta a la inversión en obra pública y la reactivación de proyectos estratégicos

El Gobierno de Tucumán impulsa proyectos estratégicos y obras de infraestructura en todo el territorio provincial, entre los que se destacan mejoras viales sobre la Ruta Provincial Nº 315 e inversiones de $600 millones a obras públicas financiadas con recursos propios

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En conferencia de prensa, el gobernador Osvaldo Jaldo remarcó que el ordenamiento de las finanzas fue determinante para garantizar un presupuesto superador en materia sanitaria, educativa, de seguridad y de asistencia social. Según el mandatario, las partidas registran incrementos por encima de la inflación.

Ruta Provincial Nº 315

En relación a la Ruta Provincial Nº 315, los avances se realizaron a través de un convenio entre el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección Provincial de Vialidad, la Municipalidad de Yerba Buena y la Comuna de Cebil Redondo.

El plan de trabajos incluye extender la calle Fanzolato y acomodar su empalme con la ruta. Además, se sumará una rotonda y un carril para girar sobre la avenida Presidente Perón, junto con arreglos a lo largo del tramo que va desde Nicolás Avellaneda hasta Los Cerezos.

“Por decisión del gobernador seguimos trabajando para que la infraestructura acompañe el crecimiento de Tucumán. La seguridad vial es una prioridad y requiere planificación, coordinación y obras que respondan a las necesidades de la gente”, expresó el ministro Marcelo Nazur en medios locales.

Infraestructura en Tucumán

En conferencia de prensa, el gobernador remarcó que las gestiones que permitieron poner en marcha proyectos clave para la provincia, entre los que se destacan el Acueducto de Vipos y la obra de infraestructura eléctrica El Bracho-Villa Quinteros.

Respecto a estos trabajos, señaló que asegurar el agua potable y reforzar la red eléctrica son pasos fundamentales para el desarrollo de Tucumán, tanto para mejorar la calidad de vida de los vecinos como para acompañar el crecimiento de la industria y la producción local.

Por otro lado, abordó la situación del Acceso Sur a la provincia, una obra que había quedado frenada por inconvenientes administrativos y económicos. Sobre este punto, explicó que la provincia avanza para destrabar el conflicto entre Vialidad y la empresa constructora y retomar las tareas en el corto plazo. La obra se había frenado por la falta de presupuesto de Nación.

El trazado incluye puentes y modificaciones viales de importancia en el tramo que une Banda del Río Salí con San Andrés, a la altura de la ruta 306. Según indicó Jaldo, la finalización de este proyecto será decisiva para ordenar el tránsito en la zona y reducir los accidentes viales.