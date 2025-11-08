Las tormentas no dan respiro: cuándo vuelve a llover y las provincias bajo alerta

El meteorólogo Christian Garavaglia anticipó el regreso de las lluvias después de un fin de semana. Según el pronóstico publicado en el sitio especializado Meteored, el fenómeno adoptará la modalidad de frente de tormentas de elevada intensidad y demandará la activación de alertas en algunas provincias de Argentina.

Las precipitaciones serán contínuas a las bajas temperaturas que ya se acentuaron este viernes sobre el centro y norte de país, devenido del ingreso de un sistema de alta presión que contribuyó a la estabilización temporaria de las condiciones.

¿Cómo estará el clima en la segunda semana de noviembre?

De acuerdo al anticipo de Christian Garavaglia, en gran parte del centro y norte de la Argentina presentará una ventana de buen tiempo durante el fin de semana, aunque un segundo pulso de inestabilidad quedará latente sobre el oeste argentino, afectando con precipitaciones aisladas a Neuquén y Mendoza, especialmente.

"Se espera que este sistema evolucione luego hacia la formación de un frente frío ingresando nuevamente al centro del país hacia el próximo martes y avanzando hacia el norte para el miércoles, en dos jornadas que mostrarían el avance de lluvias y tormentas de variada intensidad afectando a varias provincias", precisó.

Las previsiones publicadas por el experto en Meteored ya se visualizan en los últimos modelos climáticos actualizados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Vuelven las tormentas: las provincias argentinas bajo alerta por fuertes precipitaciones

El reporte inicial reflejado en el modelo climatológico del SMN prevé el desarrollo de fuertes tormentas el lunes 10 de noviembre en la zona cordillerana de Neuquén. Luego, desde la madrugada del martes, el fenómeno se trasladará hacia Río Negro y La Pampa para finalmente desembarcar en el sur de la provincia de Buenos Aires al mediodía.

Por la tarde, otro frente de precipitaciones también alcanzará el sur de Santa Fe, con una latencia ténue desde el miércoles en Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, Chaco y Formosa.