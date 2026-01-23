Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el viernes 23 de enero

Jornada calurosa y cielo parcialmente nublado en Córdoba durante este viernes.

El clima en Córdoba vuelve a ubicarse en el centro de la atención ante una jornada marcada por temperaturas elevadas. El pronóstico del tiempo anticipa condiciones estables, cielo con nubosidad variable y un ambiente típicamente veraniego. El clima será protagonista durante este viernes 23 de enero, con valores térmicos altos y sin lluvias previstas.

Cómo se presenta el clima hoy en Córdoba

El clima en Córdoba para este viernes se caracteriza por un cielo parcialmente nublado durante gran parte del día. La presencia de nubes no impedirá el ingreso de aire cálido, por lo que la sensación térmica se mantendrá elevada desde las primeras horas de la mañana.

La temperatura mínima se ubicará en torno a los 19 grados, mientras que la máxima alcanzará los 36 grados, configurando una jornada cálida a calurosa. No se esperan cambios significativos respecto de días anteriores, ya que el patrón atmosférico se mantiene estable y sin el ingreso de frentes fríos.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico del tiempo indica una probabilidad de lluvias del 0%, lo que refuerza la idea de un viernes seco, ideal para actividades al aire libre, aunque con precauciones por el calor intenso.

Pronóstico del tiempo: temperaturas y condiciones generales

De acuerdo a los datos meteorológicos, el clima continuará mostrando poco cambio de temperatura a lo largo del día. El ascenso térmico será progresivo desde la mañana, con valores que superarán los 30 grados hacia el mediodía y se mantendrán elevados durante la tarde.

El ambiente cálido estará acompañado por vientos leves del sector norte-noreste, con velocidades cercanas a los 7 km/h. Esta circulación contribuirá a sostener el aire caliente sobre la región, sin generar alivio térmico significativo.

Durante la noche, el cielo seguirá parcialmente nublado y la temperatura descenderá de manera moderada, aunque se espera que el ambiente continúe siendo templado. Este comportamiento es típico de los períodos estivales con estabilidad atmosférica prolongada.

Qué factores influyen en el clima de este viernes

Pronóstico del tiempo: temperaturas elevadas y vientos leves en la región.

El escenario previsto para el clima en Córdoba responde a la presencia de una masa de aire cálido instalada sobre el centro del país. La ausencia de sistemas frontales y la circulación de vientos del sector norte favorecen el mantenimiento de temperaturas elevadas.

La nubosidad parcial actúa como un moderador relativo de la radiación solar directa, aunque no es suficiente para provocar un descenso térmico significativo. Por este motivo, el pronóstico del tiempo no anticipa variaciones bruscas ni fenómenos destacados para la jornada.

Además, la falta de humedad en capas bajas explica la nula probabilidad de precipitaciones, consolidando un viernes seco y estable en toda el área metropolitana y zonas aledañas.

Cómo continuará el clima en los próximos días

Si bien el foco está puesto en el viernes 23 de enero, los modelos meteorológicos indican que el clima seguiría una tendencia similar durante el fin de semana. Se esperan jornadas con temperaturas altas, nubosidad variable y baja probabilidad de lluvias.

El clima en Córdoba mantendría este patrón veraniego, con máximas cercanas o superiores a los 35 grados y mínimas que rondarán los 20 grados. Recién hacia los próximos días podrían evaluarse posibles cambios, dependiendo del ingreso de nuevas masas de aire.

Por el momento, el pronóstico del tiempo refuerza la idea de continuidad: calor, cielo parcialmente nublado y condiciones estables, un combo clásico del verano cordobés que se hará sentir con fuerza este viernes.