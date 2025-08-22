Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el viernes 22 de agosto

No se esperan lluvias, con una probabilidad de precipitación del 0%

El clima en Córdoba durante el viernes 22 de agosto se mantendrá estable y sin precipitaciones, con condiciones similares a las jornadas previas de la semana. El pronóstico del tiempo anticipa temperaturas frescas y con poco cambio respecto de días anteriores, lo que asegura una transición sin sobresaltos para el cierre laboral de la semana.

Clima en Córdoba para el viernes 22 de agosto

El clima en Córdoba se presentará con cielo mayormente nublado durante la mañana y la tarde, aunque hacia el final de la jornada se prevén algunas aperturas parciales que permitirán momentos de sol. A pesar de esa leve variación, el día estará marcado por un ambiente fresco, característico de la segunda mitad de agosto en la provincia.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima estimada en 10 grados y una máxima cercana a los 15 grados, lo que representa un rango moderado sin amplitudes térmicas significativas. Estas condiciones se traducen en un panorama estable, sin grandes cambios respecto de los días anteriores.

Pronóstico del tiempo: temperaturas y vientos

Según el pronóstico del tiempo, no se esperan lluvias para este viernes 22 de agosto en la ciudad de Córdoba y alrededores. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0%, lo que brinda un margen de tranquilidad para quienes deban realizar actividades al aire libre o desplazamientos en rutas provinciales.

El viento soplará desde el sector sur a una velocidad promedio de 11 kilómetros por hora. Si bien no se trata de un registro elevado, sí contribuye a la sensación de frescura en horas de la mañana y el anochecer. El comportamiento del viento, junto con la nubosidad, será determinante para mantener el ambiente estable durante la jornada.

Un viernes sin sobresaltos en el clima

El clima se mantendrá fresco, con escasa variación térmica y ausencia de fenómenos meteorológicos relevantes. Esta previsión permite adelantar que se trata de una jornada sin sobresaltos en términos meteorológicos, donde la nubosidad será la protagonista principal.

La combinación de temperaturas moderadas y ausencia de lluvias aporta un marco favorable para la organización de actividades cotidianas. Sin embargo, el viento del sur, aunque débil, puede hacer que la sensación térmica sea algo más baja que la temperatura real, sobre todo en horas de la mañana.

Resumen del pronóstico del tiempo en Córdoba para el 22 de agosto

Cielo mayormente nublado y temperaturas frescas caracterizan el viernes 22 de agosto en Córdoba

Para quienes necesiten una visión rápida y práctica, el detalle del pronóstico del tiempo para Córdoba este viernes es el siguiente:

Condiciones generales

Cielo: mayormente nublado, con intervalos de nubosidad parcial.

Probabilidad de lluvias: 0%.

Viento: del sur a 11 km/h.

Ambiente: fresco, sin cambios significativos respecto de jornadas previas.

Temperaturas previstas

Mínima: 10°.

Máxima: 15°.

Perspectivas hacia el fin de semana

De acuerdo con las proyecciones extendidas, el clima en Córdoba mantendrá una tendencia similar en los días siguientes, con registros de temperatura sin cambios bruscos y baja probabilidad de lluvias. El cielo continuará con presencia de nubosidad, aunque podrían darse intervalos soleados hacia el fin de semana, lo que ofrecería una leve mejora en la percepción térmica.