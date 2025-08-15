Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el viernes 15 de agosto

Cielo parcialmente nublado en Córdoba durante la mañana del viernes 15 de agosto.

El clima en Córdoba para este viernes 15 de agosto estará marcado por condiciones inestables y temperaturas frescas. Según el pronóstico del tiempo, se prevé nubosidad variable y posibilidades de precipitaciones hacia el final de la jornada, en un contexto de vientos leves y sin grandes cambios térmicos.

Condiciones generales del clima para el viernes

Durante la mañana, el clima se presentará con cielo parcialmente nublado, lo que permitirá algunos momentos de sol, aunque de manera intermitente. La temperatura mínima estimada es de 7°, lo que mantendrá una sensación fresca desde las primeras horas del día. Los vientos soplarán del noreste a una velocidad aproximada de 4 km/h, contribuyendo a un ambiente estable y sin ráfagas significativas.

A lo largo del día, se espera poco cambio en las marcas térmicas, con una máxima que no superará los 14°. Este comportamiento es característico de jornadas de transición entre frentes, donde la nubosidad y la humedad moderan los extremos de temperatura.

Probabilidad de lluvias y evolución de la jornada

El pronóstico del tiempo indica que la inestabilidad se hará más notoria desde la tarde hacia la noche. Existe una probabilidad del 20% de lloviznas, especialmente en sectores urbanos y periurbanos de Córdoba capital y alrededores. Las precipitaciones, de producirse, serán de baja intensidad, sin acumulados significativos.

El aumento de la humedad y la persistencia de nubosidad parcial favorecerán un descenso en la amplitud térmica, manteniendo el ambiente fresco durante todo el día. Este escenario se asocia a la llegada de aire húmedo desde el noreste, que interactúa con sistemas de baja presión en niveles medios de la atmósfera.

El clima se mantendrá fresco, con mínima de 7° y máxima de 14°.

Recomendaciones y contexto climático

Aunque la probabilidad de lluvias no es elevada, el clima en Córdoba este viernes puede derivar en lloviznas que afecten la visibilidad y las condiciones de movilidad en horas de la tarde y la noche. La temperatura estable, con escasa variación entre mínima y máxima, sugiere un día más bien húmedo y sin picos térmicos.

Este patrón meteorológico se enmarca en una semana con alternancia de días secos y pasajes nubosos, propios de la segunda quincena de agosto, cuando las masas de aire frío todavía tienen influencia pero comienzan a interactuar con flujos más templados del norte.

Resumen de datos del pronóstico

Cielo: Parcialmente nublado durante el día.

Mínima: 7°.

Máxima: 14°.

Vientos: Noreste, 4 km/h.

Probabilidad de lluvias: 20%, mayormente en la tarde-noche.

Sensación térmica: Fresca y estable durante toda la jornada.

El seguimiento del pronóstico del tiempo será clave para quienes planifiquen actividades al aire libre, especialmente hacia el final del día, cuando podría registrarse el pasaje de nubosidad más compacta acompañada de lloviznas débiles.