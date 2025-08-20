Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el miércoles 20 de agosto

El clima en Córdoba se mantendrá estable y sin lluvias este miércoles 20 de agosto

El clima en Córdoba continúa mostrando variaciones características de agosto y este miércoles 20 se anticipa una jornada marcada por la estabilidad. El pronóstico del tiempo indica condiciones favorables con temperaturas templadas y un cielo despejado que ofrecerá un panorama distinto al de días anteriores, donde la inestabilidad y la humedad tuvieron protagonismo.

Pronóstico del tiempo para Córdoba este miércoles

El clima en Córdoba estará mayormente despejado, con una temperatura mínima estimada en 11 grados y una máxima que alcanzará los 21. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvias es nula, mientras que los vientos soplarán desde el sector sur-suroeste a unos 8 kilómetros por hora.

Las condiciones meteorológicas reflejan una jornada de transición hacia un ambiente más agradable. La amplitud térmica será moderada, con una diferencia de 10 grados entre la mínima y la máxima, lo que genera un día equilibrado en cuanto a sensaciones térmicas.

Cómo evolucionará el clima en Córdoba durante el día

La mañana comenzará con un ambiente fresco, cercano a los 11 grados, pero el cielo despejado favorecerá un rápido ascenso de la temperatura. Con el correr de las horas, el aumento térmico permitirá alcanzar valores más templados hacia el mediodía y la tarde, cuando se registrarán los 21 grados pronosticados.

La ausencia de nubosidad será clave para que la radiación solar se mantenga constante a lo largo de la jornada. Esta característica marcará un contraste con días anteriores y ofrecerá una percepción de mayor calidez, aun con vientos suaves del sector sur-suroeste.

Estabilidad y condiciones generales del día

El pronóstico del tiempo para este miércoles destaca la estabilidad como el rasgo principal de la jornada. La falta de precipitaciones y la escasa nubosidad generan un escenario ideal para actividades al aire libre, con un ambiente templado y ventoso de baja intensidad.

El viento del sector sur-suroeste, de tan solo 8 kilómetros por hora, no tendrá incidencia significativa en la temperatura, aunque contribuirá a mantener el aire fresco durante la mañana. A diferencia de lo ocurrido en días previos, no se espera que la humedad afecte de manera notoria el desarrollo del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 21 grados, con amplitud térmica moderada

Panorama del clima en Córdoba hacia los próximos días

De acuerdo con la tendencia del clima en Córdoba, los días siguientes se mantendrán con un patrón de estabilidad, cielos despejados y temperaturas templadas. La amplitud térmica se sostendrá en valores similares, con mañanas frescas y tardes agradables, lo que representa un escenario propio de la segunda mitad de agosto.

En conclusión, el pronóstico del tiempo de este miércoles 20 de agosto anticipa un día despejado, sin lluvias y con temperaturas entre los 11 y 21 grados. Un panorama que confirma la mejora de las condiciones en la región y que proyecta continuidad en la estabilidad meteorológica para las jornadas venideras.