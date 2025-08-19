Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el martes 19 de agosto

Cielo cubierto y lluvias matinales en Córdoba este martes 19 de agosto

El clima en Córdoba presenta condiciones variables este martes 19 de agosto, con un escenario marcado por nubosidad y una alta probabilidad de lluvias durante parte del día. El pronóstico del tiempo anticipa temperaturas frescas y vientos suaves, configurando una jornada en la que la inestabilidad atmosférica será protagonista.

Pronóstico del tiempo para este martes en Córdoba

El clima en Córdoba se mantendrá templado a fresco, con temperaturas mínimas cercanas a los 11 grados y una máxima que apenas alcanzará los 13. La probabilidad de lluvias es del 90%, principalmente durante la mañana, acompañada de un cielo mayormente nublado que persistirá durante toda la jornada.

El viento soplará desde el sector sur-suroeste a una velocidad aproximada de 9 kilómetros por hora, lo que acentuará la sensación de frescura. La presencia de nubosidad constante contribuirá a que la amplitud térmica sea reducida, sin variaciones significativas entre la mañana y la tarde.

Cómo estará el clima en Córdoba a lo largo del día

La mañana comenzará con inestabilidad y precipitaciones intermitentes que podrían extenderse hasta horas del mediodía. Las lluvias previstas, de carácter débil a moderado, estarán acompañadas por un cielo cubierto, lo que limitará el ingreso de radiación solar y mantendrá un ambiente húmedo.

Hacia la tarde se prevé una mejora paulatina en las condiciones, aunque el cielo seguirá presentando nubosidad abundante. Las temperaturas se mantendrán bajas, sin superar los valores previstos en el inicio del día, lo que dará lugar a una jornada con escaso contraste térmico y una sensación de frescor persistente.

Condiciones meteorológicas y recomendaciones

El pronóstico del tiempo de este martes 19 de agosto indica un día mayormente gris, marcado por precipitaciones durante la mañana y cielo cubierto por la tarde. Este escenario de humedad y bajas temperaturas favorece la recomendación de utilizar abrigo ligero pero suficiente, ya que la sensación térmica podría ser inferior a la temperatura registrada.

El viento del sur-suroeste, aunque de baja intensidad, refuerza la circulación de aire fresco, lo que contribuirá a mantener el ambiente húmedo y poco cálido. La persistencia de nubes densas sugiere que no habrá momentos de sol prolongados, dificultando un aumento significativo de la temperatura.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados, con escasa amplitud térmica

Panorama general del clima en Córdoba

En síntesis, el clima en Córdoba este martes 19 de agosto estará dominado por nubosidad y lluvias durante la primera parte del día, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados. El viento leve y la humedad predominante conforman un contexto de frescura y estabilidad limitada.

Las condiciones actuales responden a un patrón de transición característico de esta época, donde la inestabilidad atmosférica genera variaciones bruscas en lapsos cortos de tiempo. De cara a los próximos días, se espera que las lluvias cedan lugar a un panorama más estable, aunque las temperaturas bajas continuarán siendo una constante en la región.