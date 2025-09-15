Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el lunes 15 de septiembre

La temperatura mínima será de 14° y la máxima alcanzará los 24°, en un lunes templado y estable

El clima en Córdoba mantiene durante septiembre las características propias de la transición estacional, con días de temperaturas moderadas y cierta variabilidad en la nubosidad. El pronóstico del tiempo para el lunes 15 de septiembre anticipa una jornada estable, con condiciones templadas y sin modificaciones significativas respecto a días anteriores.

Temperaturas previstas en Córdoba para el lunes

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, la ciudad de Córdoba registrará una mínima de 14 grados y una máxima de 24 grados. Se trata de valores propios de un día templado, con un amanecer fresco que dará paso a una tarde agradable.

La amplitud térmica será moderada, lo que refuerza la tendencia de poco cambio de temperatura que viene marcando la semana. Este comportamiento climático brinda una jornada estable, sin extremos de calor ni de frío.

Nubosidad parcial y estabilidad atmosférica

El cielo permanecerá con nubosidad parcial durante gran parte del lunes. Hacia algunos momentos del día podría incrementarse la cobertura, generando un escenario mayormente nublado. Sin embargo, estas condiciones no estarán acompañadas de fenómenos adversos.

El informe meteorológico indica que la probabilidad de lluvias es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones en la capital ni en el resto de la provincia. La combinación de nubes y claros generará un ambiente sereno, con escasas variaciones en la sensación térmica.

Vientos leves del sector sureste

El clima en Córdoba estará acompañado por vientos de baja intensidad. Las ráfagas llegarán desde el sector sureste (SE) con una velocidad estimada de 3 km/h. Se trata de un viento suave, que no representará impacto significativo en las condiciones meteorológicas generales.

Este factor, sumado a la estabilidad atmosférica, permite prever un lunes tranquilo, apto para el desarrollo de actividades cotidianas y recreativas sin mayores complicaciones.

El cielo permanecerá parcialmente nublado, con momentos de mayor cobertura pero sin lluvias

Panorama general del clima en Córdoba

La combinación de temperaturas moderadas, cielo parcialmente nublado y vientos leves configura una jornada típica de septiembre, en la que se consolida un patrón de estabilidad. El clima en Córdoba se encuentra en un período de transición, en el que los días comienzan a ganar en calidez sin abandonar del todo las características invernales.

Este lunes no marcará un cambio drástico en la tendencia, sino que prolongará la secuencia de jornadas templadas que viene registrándose en la región central del país.

Resumen del pronóstico del tiempo para Córdoba

En conclusión, el pronóstico del tiempo para el lunes 15 de septiembre indica que la jornada se presentará con mínima de 14 grados y máxima de 24 grados, cielo parcialmente nublado con momentos de mayor cobertura, ausencia de lluvias y vientos leves del sureste. El clima en Córdoba mantendrá así una dinámica templada y estable, ideal para comenzar la semana sin sobresaltos meteorológicos.