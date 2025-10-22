Clima hoy y pronóstico del tiempo en CABA y el conurbano: cómo será el martes 21 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para el 21 de octubre en Buenos Aires y el conurbano y adelantó cómo continuará los próximos días de la semana. Este martes, el cielo se mantendrán mayormente nublado durante todo el día y la temperatura se ubicará entre una mínima de 17 grados y una máxima de 28.

El miércoles 22 se mantendrá la nubosidad y, de acuerdo al SMN, habrá chaparrones durante la tarde. La temperatura comenzará en una mínima de 17 grados y subirá hasta alcanzar una máxima de 27. Mientras que para el jueves 23, se espera que se mantenga el cielo mayormente nublado y que haya un leve aumento de la temperatura: se encontrará entre una mínima de 19 grados y una máxima 29.

Chau primavera: el impactante cambio climático que traerá nuevamente el frío a Buenos Aires

De acuerdo al sitio especializado Meteored, si bien el lunes 20 de octubre se mantendrá el tiempo agradable, el martes 21 habrá un aumento de temperatura entre el sur y el norte argentino que llevará a que la zona central del país perciba una gran inestabilidad y la llegada de un frente frío, desde las provincias patagónicas, que se desplazará de forma lenta. En detalle, La Pampa y sudoeste de Buenos Aires, tendrán lluvias y tormentas de variada intensidad.

Si bien el miércoles y el jueves se mantendrá el tiempo estable, el viernes se esperan tormentas aisladas durante todo el día y el avance del frente frío, proveniente de la Patagonia y en dirección al norte, que tomará impulso en la región pampeana.

El verdadero descenso de temperatura que comenzará el fin de semana, con un tiempo poco habitual para la primavera. En particular se prevé mínimas de 15 y 11 grados durante el sábado y el domingo, respectivamente.

Las temperaturas bajas se prolongarán en los siguientes días de la nueva semana, que estará caracterizada por las marcas térmicas bastante más frías y alejadas del clima primaveral habitual.