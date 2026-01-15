Alerta por lluvias y tormentas: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, jueves 15 de enero de 2026

Después de jornadas marcadas por temperaturas sofocantes y sensación térmica elevada, el clima cambia en el centro de la provincia de Santa Fe. Tal como anticipaba el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en sus últimos pronósticos, este jueves 15 de enero se activa un escenario de tormentas, con probabilidad de lluvias fuertes y descenso de las máximas.

La capital provincial y Rosario se encuentran bajo condiciones de inestabilidad, con alertas preventivas por precipitaciones y tormentas eléctricas. El cambio de tiempo llega luego del pico de calor del miércoles y se da en un contexto típico del verano argentino: acumulación de calor, alta humedad y posterior descarga en forma de lluvias.

Este tipo de episodios responde a un patrón cada vez más frecuente en los veranos recientes: olas de calor prolongadas seguidas por tormentas intensas en cortos períodos. Los especialistas del SMN vienen advirtiendo sobre una mayor recurrencia de estos eventos.

En ese contexto, especialistas recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas y tomar precauciones ante posibles acumulaciones de agua.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este jueves

En la capital provincial, el jueves 15 de enero presenta una temperatura máxima estimada en 28° y mínima de 23°, lo que marca un descenso respecto del día anterior. De acuerdo al pronóstico del SMN, las tormentas pueden comenzar por la mañana, con probabilidades de entre 10% y 40%, intensificándose hacia la tarde y la noche, cuando el riesgo sube al 40-70%.

Las condiciones incluyen lluvias de variada intensidad, ráfagas de viento y posible actividad eléctrica. Si bien no se esperan fenómenos extremos generalizados, las autoridades recomiendan precaución ante anegamientos temporarios y circulación reducida.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este jueves

En la ciudad de la bandera, el panorama es similar. Para este jueves se prevé una máxima de 30° y mínima de 20°, con tormentas tanto durante la mañana como en la tarde/noche, y probabilidades que también oscilan entre el 40% y el 70%.

El alivio térmico será moderado, pero suficiente para cortar la seguidilla de días con máximas por encima de los 33°. Sin embargo, la humedad seguirá siendo alta, por lo que el ambiente continuará pesado, incluso durante las lluvias.

Pronóstico de Rosario.

Las recomendaciones del SMN para el clima del jueves