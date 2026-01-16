Alerta por lluvias y tormentas en Santa Fe y Rosario: a qué hora llueve hoy viernes 16 de enero 2026

El clima vuelve a ocupar un lugar central en la agenda santafesina. En plena segunda quincena de enero, el calor y la humedad se combinan con condiciones de inestabilidad que mantienen en alerta a gran parte de la provincia, según los pronósticos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Rosario y la ciudad de Santa Fe amanecieron este viernes 16 de enero de 2026 bajo un escenario típico del verano argentino: altas temperaturas, nubosidad variable y la amenaza latente de tormentas aisladas, algunas localmente intensas, que pueden desarrollarse a lo largo del día.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este viernes

Para la capital provincial, el viernes se presenta con probabilidad de tormentas y lluvias durante la mañana y la tarde, con valores que oscilan entre el 10% y el 40%. La temperatura máxima alcanzará los 30 grados, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 21°.

Los especialistas del SMN advierten que las precipitaciones podrían estar acompañadas por ráfagas de viento y actividad eléctrica, un patrón habitual en episodios de inestabilidad estival que ya se repitieron en enero.

Pronóstico de Santa Fe.

Cómo sigue el clima en Rosario este viernes 16 de enero

En la ciudad de la bandera, el panorama es algo más estable pero no exento de alerta. El pronóstico indica cielo parcialmente nublado durante la mañana, con temperaturas que arrancan cerca de los 19° y una máxima prevista de 30 grados.

Si bien la probabilidad de lluvias es baja —entre 0 y 10% durante toda la jornada—, la combinación de calor y humedad mantiene latente la posibilidad de cambios repentinos, especialmente hacia la noche. El viento soplará leve, con direcciones variables, sin alivio térmico significativo.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cómo sigue el pronóstico para este fin de semana?

De cara al sábado 17 y domingo 18, tanto Rosario como Santa Fe enfrentarán un aumento marcado de las temperaturas. En Rosario, la máxima trepará hasta los 33° el sábado y 31° el domingo, con mínimas cercanas a los 19 y 20 grados.

En la capital provincial, el termómetro alcanzará los 32 grados durante ambos días, con baja probabilidad de precipitaciones. Este escenario refuerza una tendencia que los especialistas del SMN vienen señalando en sus análisis de esta temporada: los veranos son cada vez más extremos, con eventos puntuales de tormentas intensas seguidos por períodos de calor sostenido.