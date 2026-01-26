ALERTA por calor: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, lunes 26 de enero de 2026

El lunes 26 de enero de 2026 arranca como una continuidad de un fin de semana asfixiante. En Rosario y Santa Fe Capital, el aire parece haberse detenido, tal como había advertido el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la región centro del país.

El escenario no es aislado: enero avanza con registros térmicos persistentemente altos y una circulación de aire cálido del norte que impide el descenso de las temperaturas durante la noche. Este patrón se repite en gran parte del Litoral y refuerza el alerta por estrés térmico.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este lunes

La ciudad de la bandera amanece bajo un cielo mayormente nublado, pero que no engañe: la nubosidad solo actúa como una "tapa" que atrapa el calor del suelo. Para este lunes 26, se espera una máxima de 35° y una mínima de 25°, lo que establece una de las noches más calurosas de lo que va del año.

A diferencia del fin de semana, donde hubo cierta rotación leve, hoy el viento sopla desde el cuadrante noreste, inyectando humedad constante y elevando la sensación térmica por encima de los 40° en las horas pico.

Pronóstico de Rosario.

Las zonas costeras son las únicas que ofrecen un respiro marginal, aunque la recomendación oficial es clara: no exponerse al sol entre las 10 y las 17 horas bajo ninguna circunstancia.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este lunes

En la capital santafesina, el panorama es aún más severo. El termómetro volverá a marcar una máxima de 36°, lo que mantiene la racha que inició el sábado pasado. Sin embargo, el dato crítico para hoy es el salto en la temperatura mínima, que se posiciona en los 27°.

Pronóstico de Santa Fe.

Esta persistencia térmica vincula el presente con los peores registros históricos de la ciudad, como aquel enero de 2022 donde se superaron los 46°. Si bien hoy no se alcanzarán esas cifras extremas, el "efecto acumulativo" de la ola de calor es lo que más preocupa a los expertos.

¿Qué esperar para el resto de la semana en Santa Fe y Rosario?

Si bien el pronóstico indica una probabilidad de lluvias aisladas de entre el 0% y el 10% para la tarde de hoy, los especialistas advierten que estos fenómenos suelen ser "tormentas de calor" que solo aumentan la humedad sin bajar la temperatura de fondo.

El alivio real, con una rotación del viento al sector sur, recién podría asomar hacia la noche del miércoles. Hasta entonces, la provincia seguirá en estado de alerta, con el sistema sanitario reforzado y la recomendación de priorizar la hidratación constante y el cuidado de los grupos más vulnerables.