Alerta del SMN: se espera un fuerte temporal de 72 horas que afectará a casi todo el país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió la llegada de fuertes tormentas acompañadas de una nubosidad densa, lluvias intensas y ráfagas de viento. Según el organismo, este temporal comenzaría este martes 13 de enero de 2026 y podría durar hasta 72 horas.

El SMN anunció que se esperan precipitaciones de hasta 20 milímetros y vientos inestables que podrían alcanzar los 52 kilómetros por hora. Se verán afectadas varias provincias del país, en especial San Luis, donde se emitió una alerta roja.

Fuertes tormentas: las zonas más afectadas para el martes 13, miércoles 14 y jueves 15 de enero

De acuerdo con el SMN, las tormentas impactarán especialmente en la zona central del país, para luego desplazarse hacia el norte y el este a lo largo de la semana.

San Luis

San Luis es la provincia más comprometida por el temporal. El SMN emitió una alerta roja por la llegada de tormentas durante la mañana del martes 13 de enero, con vientos del norte, lluvias que podrán acumular hasta 10 milímetros y temperaturas entre 17° y 27°

El mal tiempo se mantendrá el miércoles 14 con chubascos aislados y volverá a intensificarse el jueves 15, con nuevas lluvias que acumularán 9 milímetros y vientos de hasta 52 km/h, con una sensación térmica de entre 17° y 28°.

Buenos Aires

En el caso de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las lluvias llegarán durante el jueves 15. El temporal comenzará en la madrugada y se extenderá durante todo el día, acompañado por vientos de hasta 46 kilómetros por hora.

Las zonas que se verán alcanzadas por este fenómeno serán la Ciudad de Buenos Aires, Zárate, San Antonio de Areco, Merlo, Ezeiza, Cañuelas, la Costa Atlántica, Azul y Tandil. Además, en la Costa Atlántica bonaerense, desde San Clemente del Tuyú hasta Miramar, se mantiene una alerta amarilla por tormentas localmente fuertes para la mañana del martes 13.

Córdoba y La Pampa

Durante la mañana de ese mismo martes se esperan tormentas aisladas desde San Luis hasta la Costa Atlántica, con fenómenos que también afectarán al sur de Córdoba, el norte de La Pampa.

También hay una baja probabilidad de que estas tormentas se propaguen hacia el norte de Córdoba, el sur del Litoral, el norte de Buenos Aires y la Capital Federal, aunque aún no se emitió una alerta meteorológica.

La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy

El Noroeste Argentino será otra de las regiones más comprometidas, ya que se espera una activación más generalizada y fuerte de lluvias y tormentas entre la tarde y la noche del martes 13.

Por este motivo se mantienen alertas oficiales en las provincias de La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. Más adelante, entre el viernes y el domingo, se espera el avance de un frente frío que volverá a activar focos intensos de tormenta en esta región.

Tierra del Fuego, Chubut y Santa Cruz

La Patagonia también se verá afectada por el ingreso de un sistema frontal frío. En el centro y sur de la región se esperan condiciones ventosas e inestables, con lluvias moderadas a localmente abundantes en Tierra del Fuego y en la cordillera de Chubut y de Santa Cruz.

En cambio, el norte de la Patagonia mantendrá tiempo bueno y cálido, con temperaturas máximas que se ubicarán entre los 30 y los 33 grados. El miércoles 14 se espera una jornada de calor extremo en el norte patagónico, el sur de Cuyo y el sur de la región Pampeana, donde las temperaturas máximas podrían alcanzar valores de entre 37 y 40 grados.