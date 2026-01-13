Alerta por calor: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, martes 13 de enero de 2026

El verano se hace sentir con fuerza en la provincia de Santa Fe. Este martes 13 de enero de 2026, tanto la capital provincial como Rosario atraviesan una jornada marcada por temperaturas máximas superiores a los 30 grados, alta humedad y un escenario que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y meteorológicas.

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el calor no será un episodio aislado. La combinación de marcas térmicas elevadas, escaso alivio nocturno y posibles tormentas hacia el final de la semana configura un panorama típico de enero, pero con valores que vuelven a encender las advertencias por riesgos para la salud.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este martes

En la ciudad de la bandera, el martes arranca con una mínima cercana a los 19 grados y avanza rápidamente hacia una máxima de 33°. Durante la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias, lo que favorece el aumento de la sensación térmica, especialmente en zonas urbanas.

Para el miércoles 14, el termómetro apenas cede: se esperan 32 grados de máxima, con una noche que no bajará de los 22. Recién el jueves aparece una chance de tormentas aisladas (entre 10 y 40%), que podrían traer algo de alivio, aunque acompañadas por ráfagas y actividad eléctrica.

Pronóstico de Rosario.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este martes

La capital provincial no escapa al escenario. Este martes 13 se prevé una máxima de 32 grados y mínima de 20, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. El calor se sostiene también el miércoles, con registros similares y una noche tropical que dificulta el descanso.

El jueves 15, la temperatura máxima descendería levemente hasta los 27 grados, pero con probabilidad de tormentas y lluvias aisladas. Como suele ocurrir en estos episodios, el alivio térmico podría ser temporario y desigual, dependiendo de la intensidad de las precipitaciones.

Pronóstico de Santa Fe.

Alerta por calor: las recomendaciones del SMN para cuidarse

Si bien no se trata de una ola de calor formal, las condiciones se alinean con los criterios de alerta por altas temperaturas: varios días consecutivos por encima de los 30 grados, mínimas elevadas y alta humedad. Desde el Ministerio de Salud y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) insisten en extremar cuidados, especialmente en niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas: