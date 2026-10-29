Presentan un parque temático de Halloween: con entrada gratuita y a minutos de CABA, ¿cómo llegar?

El Argentino Juvenil Club de City Bell abrirá las puertas de un Parque temático de Halloween con escenarios de terror, personajes escalofriantes y actividades para disfrutar en familia.

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La propuesta tendrá entrada gratuita y se desarrollará durante dos jornadas, con ambientaciones inspiradas en distintos escenarios de miedo y figuras de gran tamaño que formarán parte del recorrido.

La iniciativa también incluirá sorteos, premios para los mejores disfraces infantiles y un sector gastronómico para quienes se acerquen al predio durante las celebraciones.

¿Cómo será el Parque de Halloween en La Plata?

El Parque temático de Halloween funcionará el viernes 30 y el sábado 31 de octubre en la sede social del Argentino Juvenil Club, ubicada en la calle 19, entre 473 y 473 bis, en City Bell. La propuesta combinará escenografías tenebrosas con personajes caracterizados y espacios diseñados para generar sustos entre los visitantes.

Una de las principales atracciones serán los muñecos gigantes de más de tres metros de altura, entre los que se encontrarán figuras como La Monja y La Bruja, acompañada por su aquelarre. Los personajes estarán distribuidos en distintas ambientaciones para que el público pueda recorrerlas durante la visita.

El circuito incluirá un cementerio abandonado, con cruces torcidas, lápidas antiguas y esqueletos que parecerán salir de sus tumbas. A ese escenario se sumarán un hospital abandonado y una cárcel del terror, donde los visitantes se encontrarán con distintas escenas y personajes vinculados con el género.

La propuesta estará orientada a las familias que quieran celebrar Halloween con una experiencia temática. Para los más chicos, además, habrá sorteos y premios destinados a quienes participen disfrazados, con un reconocimiento especial para los mejores atuendos infantiles.

El predio también contará con un buffet con opciones gastronómicas y un sector exclusivo para adultos, pensado para quienes quieran comer y tomar algo durante la actividad.