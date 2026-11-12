Presentan un DNI Digital para perros y gatos: cómo funciona y requisitos para tramitarlo

La Municipalidad de Santa Elena, en Entre Ríos, implementó un DNI Digital gratuito para perros y gatos, una herramienta que permite identificar a las mascotas y facilitar el contacto con sus responsables en caso de extravío.

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El sistema asigna una identidad digital individual a cada animal y reúne información útil para reconocerlo, con el objetivo de mejorar las posibilidades de que regrese a su hogar si se pierde.

¿Cómo obtener el DNI Digital de Entre Ríos para mascotas?

Los interesados en tramitar la identificación deben ingresar al sitio oficial www.zoonosissantaelena.com.ar, donde encontrarán las indicaciones para completar el procedimiento y registrar a sus perros o gatos.

Una vez realizado el trámite, cada mascota contará con un registro propio vinculado con los datos de contacto de su responsable. De esta manera, si alguien encuentra un animal extraviado, podrá utilizar esa información para comunicarse con su familia y facilitar el reencuentro.

El servicio no tiene costo y está destinado a los vecinos de Santa Elena. La propuesta fue impulsada por el Área de Zoonosis municipal como una alternativa para promover la tenencia responsable y mejorar la identificación de los animales de compañía.

¿Qué proyecto impulsa la Ciudad de Buenos Aires para identificar a perros y gatos?

El Gobierno porteño también presentó un proyecto de ley para crear un sistema de identificación, protección y bienestar integral de perros y gatos. La iniciativa fue impulsada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y busca que cada animal tenga un número único de identificación.

La propuesta contempla también la creación de un Sistema Único Digital de Identificación de Perros y Gatos, que reunirá información del animal, los datos de contacto de su responsable y otros antecedentes relevantes. Además, incorporará una Libreta Sanitaria Digital para centralizar el historial de vacunación, la condición reproductiva y los datos de castración, junto con la información del veterinario interviniente.

"Queremos reconocer lo que hoy ya sucede en la realidad, y plasmar en la ley el lugar especial que tienen dentro de nuestras familias", sostuvo Macri al presentar la iniciativa.