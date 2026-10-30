Presentan en CABA la muestra "35 orgullos: del edicto a la ley"

La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo - Línea Histórica (COMO-LH) y el Frente Orgullo y Lucha, conformado por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), la Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina (SIGLA), 100% Diversidad y Derechos y otras organizaciones, convocan a la inauguración de la muestra “35 Orgullos: Del Edicto a la Ley. Memoria, visibilidad y lucha”. Se realizará este viernes en el Centro Cultural Universitario Paco Urondo (UBA-FILO), situado en 25 de Mayo 201, en la ciudad de Buenos Aires.

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La apertura está prevista para las 18.30 y la exposición permanecerá abierta al público hasta el 20 de noviembre. La iniciativa integra las actividades organizadas en la previa de la 35.ª Marcha del Orgullo, programada para el sábado 7 de noviembre bajo la consigna “El orgullo al poder, el odio al carajo”. La propuesta invita a recorrer, desde una perspectiva histórica, política y visual, las luchas del movimiento LGBTINB+ en Argentina.

“Esta muestra es un testimonio vivo de que nuestros derechos no fueron un regalo, sino el fruto de décadas de organización, resistencia y amor colectivo. Honrar la visibilidad en momentos en que pretenden invisibilizarnos es también defender la memoria de quienes abrieron camino y construir comunidad frente a los prejuicios y los discursos de odio. Porque a recordar también se aprende luchando”, dijo el presidente SIGLA), Maximiliano Lois.

El recorrido abarca desde las intervenciones callejeras de la década de 1980 y la primera Marcha del Orgullo, realizada en 1992, hasta las grandes movilizaciones de los últimos años. A través de ese repaso, la muestra recupera las demandas de cada etapa, las experiencias de organización colectiva y los cambios que permitieron conquistar nuevos derechos. El título, Del Edicto a la Ley, alude a una transformación jurídica, social y cultural construida a lo largo de décadas de resistencia y movilización.

Los edictos policiales -entre ellos, el conocido como “2° H”- funcionaron como herramientas para perseguir y criminalizar a las disidencias sexuales. Frente a esa trayectoria de violencia institucional y social, el movimiento LGBTINB+ tomó las calles para visibilizarse, exigir igualdad y ampliar la democracia. En ese proceso, las leyes de matrimonio igualitario e identidad de género se convirtieron en conquistas centrales de una lucha colectiva que continúa vigente.

Qué abordará la muestra

La exposición estará distribuida en una línea de tiempo que ordena los principales acontecimientos, reclamos y contextos de los distintos períodos históricos. También incluirá una fotogalería de gran formato, gigantografías y sectores dedicados a homenajear a figuras fundamentales del movimiento, como César Cigliutti, Ilse Fuskova y Lohana Berkins. Mediante documentos de archivo, fotografías y distintos materiales visuales, la iniciativa busca preservar la memoria colectiva y acercarla a las nuevas generaciones.

El material reunido para reconstruir este mapa de desobediencia y lucha en las calles proviene del acervo del Área de Memoria de la CHA, SIGLA y 100% Diversidad y Derechos, además de los archivos personales de los activistas Marcelo Reiseman y Marcelo Ferreyra. La propuesta también incorpora fotografías de reconocidos autores y autoras, entre ellos Alejandro Reynoso, Lucía Merle, María Eugenia Cerutti y Sebastián Freire. A ese aporte se suma material cedido por Radio y Televisión Argentina (RTA), Noticias Argentinas, Clarín, Página 12, Crónica y la Agencia Presentes, entre otros medios.

En un escenario marcado por la expansión de los discursos de odio y el retroceso de políticas públicas vinculadas con la igualdad y la violencia por prejuicios, la muestra plantea la memoria como una herramienta política. El recorrido busca poner de relieve que las transformaciones alcanzadas no fueron concesiones, sino el resultado de la organización, la movilización y el trabajo colectivo. Esa historia, sostiene la convocatoria, sigue escribiéndose en las calles, donde el orgullo representa tanto la afirmación de las identidades como la defensa de la democracia, la diversidad y el pluralismo.