Marcha del orgullo: las organizaciones ratifican el 7 y hoy habrá una reunión clave con la Ciudad

La comisión organizadora de la Marcha del Orgullo ratificó la fecha del 7 de noviembre para llevar adelante la habitual manifestación del colectivo LGBT. La situación escaló esta semana debido al decreto del Gobierno de Jorge Macri que prohibió la movilización y la insistencia mediática del jefe de gobierno para que se cambiara de fecha por su proximidad a la llegada del Papa. Con esa tensión de fondo, esta tarde ambas partes se reunirán para ver si hay una salida dialogada al inesperado conflicto.

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“Las organizaciones nos reunimos ayer y no encontramos motivos para cambiar la fecha una semana. No entendemos la posición de la Ciudad”, resumen quienes se encargan todos los años de armar la convocatoria. El argumento radica en que a menos de dos meses es logísticamente imposible trasladar la fecha. “Nosotros lo hemos hecho en otros momentos pero con cinco meses de anticipación. Lo que no queremos es generarle un perjuicio a las personas que tienen sus alojamientos, pasajes contratados. La marcha implica muchas cosas y vienen de las provincias y otros países”, describen.

Desde que comenzó la discusión hace dos semanas, la administración capitalina pasó por todos los argumentos. Primero transmitieron que era un pedido del Vaticano por la llegada del Papa el día siguiente a la movilización. “Tenemos un compañero en Roma que consultó textual en el Vaticano y le dijeron que no había problema”, cuentan. También desde las organizaciones LGBT hablaron con el arzobispado y les negaron que existiera un pedido para postergar la expresión de diversidad horas antes del arribo de León XIV.

“Las actividades con el Papa son dos días después. La misa principal ni es en Plaza de Mayo y a la Iglesia no le molesta. Nosotros podemos estar o no de acuerdo con las razones, acá no hay razón. Después dijeron que Nación pedía cambiar la fecha por una cuestión logística, el canciller Pablo Quirno lo negó. Estamos dispuestos a colaborar con la logística”, plantean. “Hoy tenemos una reunión con el gobierno de la ciudad y ver si llegamos a un acuerdo. Estamos dispuestos a ayudar en todo lo que sea necesario para la organización, la seguridad, la limpieza. Podemos hasta cambiar el horario, limpiar la plaza”, proponen.

“La diversidad nos caracteriza, en ambas marchas puede estar la misma persona ¿O los organizadores creen que no hay ningún creyente en el movimiento LGBT?, desafió Macri ayer en televisión antes de ratificar: “No habrá marcha el 7 y no es en contra de nadie”. “Una de las organizaciones que más quiere que mantengamos el 7 es de católicos LGBT. Vienen de todas las provincias y así van a poder hacer las dos cosas”, contestan desde la comisión organizadora. “Sabemos que hay personas que quieren venir a las 2 cosas y no encontramos el motivo para que no sea así”, ratifican.

Ratificación de las organizaciones LGBT

En caso de no llegar a un acuerdo, la movilización se realizará igual aunque por primera vez desde 1999 sin apoyo oficial en cuanto al despliegue de agentes de seguridad, tránsito y la colaboración con el escenario. “En Madrid gobierna la derecha de María Ayuso y pone 4 veces más logística que acá. La de Argentina es una de las 5 marchas más masivas del mundo, es un evento turístico que todos los gobiernos entienden. Si retiran el respaldo es un perjuicio para toda la ciudad”, analizan.

El decreto publicado por la Ciudad prohíbe cualquier tipo de “eventos, diversiones y actos en el espacio público” desde el 6 de noviembre, dos días antes de la llegada de León XIV prevista para el 8 de noviembre a las 16:30. En caso de arribar esta tarde a un acuerdo, la administración porteña deberá dar marcha atrás y derogar la decisión publicada en el Boletín Oficial.