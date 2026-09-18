Marcha del Orgullo: las organizaciones LGBT+ ratificaron el 7 de noviembre y rechazaron el intento de traspaso de la Ciudad

La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo ratificó la realización de la movilización el próximo 7 de noviembre, luego de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires planteara reprogramarla por las dificultades operativas y de seguridad vinculadas con la visita del papa León XIV. La referenta del colectivo LGBT e integrante del espacio político de la intendenta Mariel Fernández, Ornella Infante, rechazó el posible traspaso: "Esto es lamentable y es muy preocupante. Encima el Gobierno de la Ciudad capitaliza después esa marcha”.

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“Dolorosamente les importa tener la placita bien puesta sin entender el hecho histórico que significa la Marcha del Orgullo que reúne a más del 2.500.000 personas. Claramente es algo discriminatorio", detalló a El Destape, la secretaria general de la Federación Argentina LGBT.

"Entendemos la relevancia de la visita del Papa y mismo no hay que desconocer los avances que hemos tenido dentro de la iglesia con todo el trabajo clave de Francisco", reconstruyó Infante tras haber dialogado con el Vaticano y quienes rechazaron haber solicitado el traspaso de la misma.

Fue así que el reclamo regreso a la Ciudad pero desde la administración aclararon que fue una solicitud del Gobierno nacional lo cual fue desmentido: "Es desconocer las legislaciones con las que cuenta la Ciudad de Buenos Aires”.

Las políticas del Municipio

En este sentido, Infante reconstruyó las políticas de diversidad y géneros que aplica la intendente Mariel Fernández que van desde programas territoriales hasta los cargos ocupados por compañeras del colectivo travesti trans y mujeres que ascienden al 60%.

“Desde el municipio se llevan adelante muchas políticas de Estado creadas por los movimientos sociales y populares como las promotoras. En el municipio de Moreno, más allá de estar institucionalizada a través de la Secretaría ocupan lugares en la gestión en el Estado municipal como docente, cultural, etc. Y eso también tiene la clara muestra de lo que está gobernador por mujeres como Eva, Cristina y en Mariel Fernández en Moreno”, detalló.

Rechazo a la Ciudad

Las organizaciones señalaron que la marcha fue anunciada en diciembre de 2025 y que su organización involucra a delegaciones, artistas, organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos de todo el país.

La Comisión Organizadora sostuvo que comprende la relevancia institucional de la visita del Papa, pero cuestionó que sea utilizada como argumento para modificar la fecha de la marcha. "Lo que no comprendemos es que esa circunstancia sea presentada como una razón suficiente para plantear la suspensión de uno de los acontecimientos públicos más importantes, históricos y multitudinarios de la Ciudad de Buenos Aires, aún más teniendo en cuenta que el Papa llega a nuestro país recién al día siguiente", señalaron.

En la carta dirigida a Jorge Macri, las organizaciones remarcaron que modificar la fecha tendría consecuencias sobre una planificación que comenzó meses atrás: "Para una movilización de estas características no existe una simple 'reprogramación' sin consecuencias".

En esa línea, explicaron que miles de personas ya organizaron viajes, compraron pasajes y reservaron alojamiento, mientras que distintas organizaciones provinciales prepararon delegaciones y colectivos para participar de la jornada. La Comisión Organizadora también señaló que la fecha de la Marcha del Orgullo Nacional tiene impacto sobre otras movilizaciones que se realizan en el país, ya que distintas marchas provinciales toman esa jornada como referencia para definir sus propios cronogramas.

Otro de los puntos planteados está relacionado con el acompañamiento del Gobierno porteño. Según la carta, las autoridades advirtieron que, si la marcha se mantiene el 7 de noviembre, la Ciudad "no podrá acompañar" su realización.

Además, cuuestionaron esa posibilidad debido a que el acompañamiento habitual incluye infraestructura y recursos vinculados con la organización y la seguridad, como escenario, baños y ambulancias. "Si el argumento para solicitar la suspensión es precisamente la seguridad, resulta contradictorio que la consecuencia de mantener la fecha sea retirar recursos que contribuyen directamente a garantizarla", sostuvieron.

Reclaman coordinación para realizar ambos eventos

La Comisión Organizadora afirmó que, hasta el momento, no recibió un pedido del Gobierno Nacional para modificar la fecha. También señaló que, según fuentes relacionadas con el Vaticano con las que tomaron contacto, tampoco habría existido un pedido en ese sentido.

"El planteo que hemos recibido proviene exclusivamente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", afirmaron en la carta.

Frente a esto, las organizaciones plantearon que la respuesta debería ser una mayor coordinación entre las distintas jurisdicciones y el refuerzo de los dispositivos necesarios para garantizar ambos acontecimientos.

"Una Ciudad con la dimensión, los recursos y la experiencia de Buenos Aires debería poder recibir al Papa y garantizar, al mismo tiempo, que millones de personas ejerzan su derecho a manifestarse. Una cosa no debería excluir a la otra", expresaron.

Además, recordaron que la Ley 6.482 establece que la fecha de la Marcha del Orgullo es definida por las organizaciones no gubernamentales reconocidas por su defensa de los derechos de las personas LGBT+ con actividad en la Ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, La carta también incorpora cuestionamientos más amplios a la política del Gobierno de la Ciudad hacia la comunidad LGBT+. Las organizaciones mencionaron dificultades para ser recibidas por funcionarios, cuestionamientos públicos de integrantes de la administración porteña y modificaciones en la estructura institucional de las áreas vinculadas con derechos humanos y diversidad.

Y concluyeron con un reclamo político dirigido a la gestión porteña: "Gobernar una ciudad diversa significa garantizar efectivamente esa diversidad cuando requiere decisiones, recursos, coordinación y compromiso político".