Al momento de comprar pollo, una de las diferencias que más llaman la atención es el color de la piel. Mientras algunas piezas tienen una apariencia blanquecina, otras presentan un tono amarillo intenso que puede asociarse, erróneamente, con una mejor alimentación o una crianza más natural. Pero ¿hay realmente una diferencia entre ambos productos?

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La respuesta está principalmente en la alimentación y las características del animal. Según información del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria de Estados Unidos (FSIS, por sus siglas en inglés), la tonalidad puede variar por la raza, la edad, el ejercicio y la dieta de las aves. Por eso, el color de la piel, por sí solo, no permite determinar cuál pollo es mejor ni cuál conviene comprar.

Pollo de piel blanca o amarilla: cuál es la diferencia

La principal diferencia entre el pollo de piel blanca y el de piel amarilla está relacionada con los pigmentos presentes en su alimentación. Algunos alimentos contienen sustancias naturales que pueden modificar la tonalidad de la piel del animal.

De acuerdo con el FSIS, la presencia de pigmentos vegetales, como los carotenoides, puede darle un aspecto más amarillento. El organismo estadounidense menciona, entre otros ejemplos, la caléndula, una flor rica en pigmentos naturales que puede formar parte de la dieta de las aves.

Por otro lado, los pollos más jóvenes o con menor cantidad de grasa debajo de la piel pueden presentar tonalidades más claras, incluso azuladas. También influyen factores como la genética y las condiciones de crianza.

En consecuencia, no existe evidencia para afirmar que el pollo amarillo sea automáticamente más nutritivo, saludable o sabroso que el blanco. Tampoco el color más claro significa que el producto sea de menor calidad.

Cuál conviene comprar y cuándo hay que desconfiar del color

Para comprar un producto seguro, conviene prestar atención a otros indicadores, como las condiciones de conservación, la fecha de vencimiento, el estado del envase y las características generales de la carne.

El FSIS advierte que un cambio de color no necesariamente significa que el pollo esté en mal estado. Sin embargo, hay señales que sí deben generar preocupación: un olor desagradable, una textura pegajosa o viscosa y un oscurecimiento acompañado de otros signos de deterioro. Si aparecen estas características, no se debe consumir.

También pueden aparecer manchas blancas y secas en el pollo que permaneció congelado durante mucho tiempo. Se trata de quemaduras por congelación: según el organismo, no necesariamente representan un riesgo para la seguridad alimentaria, aunque pueden afectar el sabor y la textura de las partes dañadas.

La cocción es fundamental para evitar enfermedades transmitidas por alimentos. La recomendación del FSIS es cocinar las aves hasta alcanzar una temperatura interna mínima de 73,9 °, que debe comprobarse con un termómetro para alimentos.