"Le decia al nene que ya no iba a ver más a su mamá": habló el taxista que transportó a Pablo Laurta

Pablo Laurta fue detenido por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en la provincia de Córdoba que impactó al país en la última semana. El uruguayo de 39 años fue capturado, según informaron las fuerzas de seguridad de Entre Ríos, en la ciudad de Gualeguaychú luego de secuestrar a su hijo de 5 años y buscar llevárselo al país vecino. Mientras analizan si el cuerpo encontrado decapitado y desmembrado pertenece a Martín Sebastián Palacios, el chofer de Uber que lo trasladó antes de desaparecer. "Nos permite sospechar en un 99% que este cuerpo podría ser el de Martín", apuntó el ministro de Seguridad provincial. En este marco, una declaración clave puede complicarlo aún más.

Mientras esperan identificar el cuerpo hallado en una bolsa, y "encontrar las partes faltantes" según anunciaron en la mañana de este martes en conferencia de prensa, quien decidió romper el silencio fue el taxista que traslado al asesino y su hijo desde Córdoba hasta la ciudad entrerriana luego de los asesinatos cometidos.

El viaje en taxi de Laurta a Gualeguaychú

El hombre, que decidió mantenerse en el anonimato, confesó que levantó a Laurta y al nene de seis años en cercanías de la terminal de ómnibus, en la denominada Plaza de los Niños, alrededor de las 11 de la mañana del sábado pasado. A su vez, el taxista reveló que, en un principio, Laurta le había pedido que los llevara hacía Concordia, pero que a mitad de camino, decidió cambiar el destino hacia Gualeguaychú, "El viaje fue bastante normal, salvo que el nene estaba descompuesto. Estaba amarillo y volaba de fiebre", agregó.

"Le recomendé llevar al nene a algún centro asistencial por la descompostura que tenía, pero se negó. Sólo quería un lugar para cambiarlo ya que estaba sucio por los vómitos, y un lugar donde cambiar dólares", señaló el conductor. Al mismo tiempo, el chofer del taxi reveló un escalofriante detalle, puesto que el nene le habría pedido al hombre varias veces "irse con su mamá". Ante dicha petición, el hombre negó diciéndole al niño que "por un largo tiempo no la iba a ver más".

El taxista contó que llamó su atención que el hombre no le ofreciera comida a su hijo, en un viaje que duró alrededor de ocho horas. Respeto a esto, apuntó: "Le daba golosinas e intentaba contentarlo sólo con eso. El hombre llevaba sólo un bolso, una mochila, y ya no tenía ropa para cambiarlo al nene".

Durante esas ocho horas de viaje, el hombre se habría comunicado con diversos hoteles de Entre Ríos en busca de realizar una reserva, sobre lo cual, el chofer recordó: "Se comunicó seguro con el Hotel Praga y el Hotel Berlín". En este último, Laurta fue detenido y allí se secuestraron diversos documentos de él, el remisero Palacios y un arma que estaba cargada.

Por último, el taxista confesó que se enteró de a quien había trasladado recién el domingo por la mañana. "Se me heló el alma", confesó. También aseguró que, durante el viaje, el hombre confesó tener problemas con su expareja, a la cual le tenia "bronca". "A veces se exaltaba, estaba como nervioso. Dijo que su ex era una hija de puta y que le había cagado la vida", cerró.