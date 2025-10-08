Condenaron a 21 años de prisión al policía que asesinó a Bastián, el nene de 10 años

Bastian Nehemías Escalante Montoya fue asesinado el 10 de julio del año pasado, cuando salía de jugar al fútbol con sus amigos y se vio envuelto en un enfrentamiento entre un efectivo de la Policía de la provincia de Buenos Aires y dos delincuentes que intentaron robarle su moto.

El policía bonaerense Juan Alberto García Tonzo, quien disparó los proyectiles que terminaron impactando en el niño de 10 años, fue condenado el día de hoy a 21 años de cárcel por el delito cometido en la ciudad de Wilde.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Avellaneda condenó al agente García Tonzo a 21 años de cárcel y, además, le impuso 10 años de inhabilitación. Las condenas solicitadas habían sido de 25 años de prisión por parte de la fiscalía y a su vez, el estudio jurídico de Matías Morla, abogado de la familia de Bastian, había solicitado 35 años de condena.

Luego de que el jurado popular lo encontrara culpable de los delitos de homicidio agravado por el uso de arma, en el caso de Bastian, y tentativa de homicidio agravado con uso de arma y exceso de la legítima defensa, en el caso de los ladrones que intentaron robarle la moto, la jueza María Angélica Sayago del Castillo dio a conocer este miércoles la sentencia definitiva de la causa.

El jurista Matías Morla aseguró estar "satisfecho" con la condena y brindó declaraciones sobre el trabajo en conjunto que realizaron: "Junto con la Fiscal del caso, la doctora Mariela Montero, más el acompañamiento de la Comisión Provincial de la Memoria, hicimos un trabajo minucioso para determinar que García Tonzo fue el responsable de asesinar a Bastian".

A su vez, el letrado afirmó: "Ahora vamos a evaluar el pedido de un traslado a una cárcel alejada de su lugar de residencia para que cumpla su condena".

Uno de los puntos clave en la condena lo brindaron las pericias y las cámaras de seguridad, las cuales constataron que no hubo enfrentamiento, porque los delincuentes no llevaban armas y todas las balas halladas en la escena pertenecían al arma del oficial bonaerense.

Los hechos del día del asesinato de Bastian

Bastian Nehemías Escalante Montoya, salía junto a su madre del club de fútbol en donde jugaba a la pelota, cuando cuatro personas en dos motos intentaron asaltar a Juan Alberto García Tonzo, quien no vestía ni tenía ninguna insignia de la fuerza.

En ese momento, el efectivo policial procedió a disparar sin medir las consecuencias, no menos de doce disparos. El niño recibió dos impactos de bala mortales: uno en la cervical derecha y otro en el omóplato izquierdo.

Bastian fue llevado de urgencia al Hospital Presidente Perón; sin embargo, falleció mientras permanecía internado.