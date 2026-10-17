El piletón natural de las sierras bonaerenses que sorprende con una cascada de 3 metros

Ubicado a los pies del cerro Napostá Grande, en el sistema serrano de Ventania, la Olla del Napostá se abre paso como un rincón natural de la provincia de Buenos Aires que combina una cascada, una poza de agua entre las rocas y senderos para descubrir algunos de los paisajes más atractivos de la región.

{{{htmlAmp}}}

Perteneciente al partido de Tornquist, forma parte de una propuesta turística ideal para quienes buscan alejarse de la rutina con caminatas, arroyos y vistas panorámicas de las sierras. La visita permite conocer un entorno donde el relieve rocoso y los cursos de agua acompañan el recorrido.

La excursión también puede combinarse con el ascenso al cerro Napostá Grande, una de las elevaciones destacadas de Ventania, para organizar una jornada de trekking que reúna naturaleza, aventura y vistas de las laderas serranas.

¿Cómo llegar a la Olla del cerro Napostá?

El principal atractivo de la Olla del cerro Napostá es su cascada de unos tres metros que desemboca en una poza natural rodeada de paredes rocosas. El sonido y el paisaje serrano acompañan la caminata hasta este rincón, donde los visitantes pueden detenerse a descansar y tomar fotografías del entorno.

El acceso comienza en la Fundación Estancia Funke, a unos 10 kilómetros de Tornquist. Desde allí, el recorrido continúa a pie por senderos naturales que siguen el curso del arroyo Napostá y atraviesan sectores pedregosos. La excursión demanda un esfuerzo físico moderado a alto, por lo que conviene consultar previamente las condiciones del trayecto y evaluar si se cuenta con la preparación necesaria.

Para quienes desean prolongar la experiencia, el cerro Napostá Grande es otra de las opciones destacadas de la zona. Con aproximadamente 1100 metros sobre el nivel del mar, ofrece un desafío para los aficionados al trekking y permite apreciar el relieve del sistema de Ventania desde las alturas. La Fundación Estancia Funke dispone de distintos circuitos de montaña, con alternativas autoguiadas o con acompañamiento de guías, de acuerdo con la experiencia de los visitantes.

La escapada también puede incluir una estadía en los alrededores de Sierra de la Ventana, donde hay alojamientos rurales, cabañas y campings para quienes prefieren dedicar más de un día a recorrer las sierras.