Entre la perpetua y el pacto de silencio: murió el represor de la ESMA, Néstor Savio

En las últimas horas se confirmó la muerte de Néstor Omar Savio, ex integrante del Grupo de Tareas 3.3.2 de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Tenía 80 años, era apodado "Halcón" y llegó a desempeñarse como capitán de fragata en la Marina Argentina.

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Savio participó del aparato represivo durante la última dictadura cívico-militar en dicho centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Por ello, fue condenado por secuestros, torturas y homicidios de 12 personas.

“Murió el genocida de la ESMA Néstor Omar Savio. Condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Nunca dijo dónde están nuestras hermanas y nuestros hermanos apropiados ni los cuerpos de nuestros familiares. Ni olvido ni perdón”, expresó la organización a través de sus redes sociales.

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