La Basílica de Nuestra Señora de Luján confirmó los horarios de las misas que tendrán lugar durante la Peregrinación Juvenil a Luján 2026 que se realizará este sábado 3 y domingo 4 de octubre. Además, brindó consejos para preparar la mochila y emprender la extensa caminata de 60 kilómetros que parte desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers.

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Bajo el lema "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos", miles de fieles participarán de la 52 edición de la peregrinación que inicia a las 10 de la mañana del sábado. Aunque el punto de partida sea el Santuario de Liniers, los peregrinos podrán sumarse desde distintos puntos y elegir una distancia acorde a sus posibilidades físicas.

La organización recomienda preparar el cuerpo en los días previos -especialmente si no se está acostumbrado a caminar- con salidas largas, seleccionar un calzado cómodo y ya usado hace un tiempo (no estrenar zapatillas), llevar uno o dos pares de repuesto de medias sin costuras.

También se recomienda descansar y comer bien la noche anterior y desayunar algo nutritivo antes de salir. Además, se recomienda consultar al médico en caso de presentar alguna condición de salud y llevar encima la mediación necesaria.

¿Qué llevar en la mochila para peregrinar a Luján 2026?

La clave es armar una mochila liviana y no olvidar los siguientes elementos:

Agua en botella recargable y algo liviano para comer en el camino (frutas secas, barritas o sándwiches).

DNI y un papel con teléfonos de contacto de emergencia.

Protector solar, impermeable liviano y gorra.

Ropa de abrigo para la noche y la madrugada.

Papel higiénico y bolsas para guardar la basura.

Medicación habitual.

Curitas, vaselina o crema para prevenir ampollas y un par de medias de repuesto (las de algodón reducen la humedad).

Efectivo en billetes chicos y el celular cargado (un cargador portátil ayuda)

Tu rosario, estampa o intención escrita

Las claves para caminar a Luján 2026

Para realizar la caminata se recomienda ropa cómoda, sueltas y preferentemente de algodón, que sea clara y reflectiva. Las zapatillas deben estar adaptadas al pie, por lo que no es conveniente estrenarlas durante la peregrinación. La vaselina debe colocarse en las zonas más expuestas al roce y el encintado de los dedos ayuda a prevenir ampollas y lastimaduras. Desde la Basílica también también brindaron las siguientes recomendaciones:

Tratar de caminar siempre acompañado: salir en grupo o desde la parroquia y acordar un punto de encuentro en caso de separarse

Hidratarse seguido, aunque no se tenga sed. Comer algo liviano cada tanto.

Buscar un ritmo parejo y realizar descansos cortos y frecuentes.

Cuidar los pies: ante el primer roce o molestia, frenar para atenderlo.

Usar los servicios del camino: puestos de hidratación, atención médica y acompañamiento espiritual a cargo de voluntario.

Prestar atención a la ruta: caminar por los sectores habilitado y con cuidado por los vehículos, especialmente durante la noche.

Cuidar a los que caminan al lado: acompañar a los más chicos, mayores y quienes vayan lento.

Cuidar el camino: los residuos deberán ser llevados hasta un cesto. Agradecer a los vecinos y voluntarios que ofrecen su ayuda a lo largo del camino.

¿A qué hora serán las misas durante la peregrinación a Luján 2026?

Las misas programadas comenzarán a las 7 de la mañana del sábado en el interior de la Basílica y se extenderán hasta las 19 del día siguiente.

Sábado 3 de octubre:

Misas de la mañana (Interior de la Basílica): 7:00; 8:00 y 9:30 horas.

Misas en la Plaza General Belgrano (a las puertas del Santuario): 11:00 y 13:00 horas.

Misas de la tarde y noche (al aire libre y en el templo): 17:00; 19:00; 20:30; 22:00 y 23:30 horas.

La transmisión en vivo será desde las 15 horas, momento en el que iniciará el streaming oficial desde la Plaza General Belgrano mediante el canal de YouTube SantuariodeLuján.

Domingo 4 de octubre:

Misas de la madrugada: 1:00; 2:30; 4:00; 5:30 y la tradicional misa central a las 7:00 horas.

Misas de la mañana (interior de la Basílica): 9:30; 11:00; 13:00; 15:00; 17:00 y 19:00 horas.

La universidad pública presente en la peregrinación a Luján 2026

Entre las instituciones que acompañarán la peregrinación a Luján se encuentran 13 universidades nacionales del conurbano bonaerense que colaborarán con un puesto de atención sanitaria en la intersección de Avenida Piovano y Ecuador, partido de Moreno.

Las universidades que participarán son la de San Martín (UNSAM), Hurlingham (UNAHUR), José C. Paz (UNPAZ), Arturo Jauretche (UNAJ, Florencia Varela), Avellaneda (UNDAV), Luján (UNLU), Moreno (UNM), Lanús (UNLA), del Oeste (UNO) y Pilar (UNP).