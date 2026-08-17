Peligro en el agua: detectaron cianobacterias en 17 municipios bonaerenses en alerta naranja

La Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires confirmaron en las últimas horas la declaración de alerta naranja por cianobacterias en 17 municipios bonaerenses, una medida que implica riesgo medio para la salud y la prohibición de ingresar a aguas contaminadas o consumir alimentos provenientes de esos sectores. Según se explicó, el Cianosemáforo, sistema de monitoreo satelital y territorial, mostró un incremento de organismos en los últimos días, lo que motivó la aplicación de la bandera sanitaria.

En este sentido, las autoridades remarcaron que la alerta naranja supone un riesgo potencial para la salud, por lo que se recomienda evitar cualquier contacto con las aguas afectadas. “La bandera sanitaria es una advertencia clara: no hay que bañarse ni consumir alimentos de esos cuerpos de agua”, señalaron desde la Subsecretaría.

Cuáles son los municipios afectados

Los municipios alcanzados por la medida son Alberti, Avellaneda, Benito Juárez, Balcarce, Chacabuco, Chascomús, Colón, General Pinto, General Madariaga, Junín, Lezama, Lobos, Monte Hermoso, Roque Pérez, San Miguel del Monte, Trenque Lauquen y 25 de Mayo. En todos ellos se desplegaron operativos de prevención y señalización.

De acuerdo con especialistas consultados, la presencia de cianobacterias puede detectarse a simple vista cuando en el agua aparecen rayas, grumos o manchas verdes. Estos signos son indicadores de la proliferación de organismos que, en muchos casos, producen toxinas peligrosas.

El Ministerio de Salud explicó que las cianobacterias son bacterias Gram-negativas que contienen clorofila, lo que les permite realizar fotosíntesis. Por ello, históricamente se las identificó como “algas verde-azules”. Están presentes en aguas dulces, saladas y salobres, así como en zonas de mezcla de estuarios.

Muchas especies de cianobacterias generan toxinas que pueden encontrarse disueltas en el agua, lo que constituye un problema significativo para la salud humana y ambiental. “La exposición puede provocar desde irritaciones en la piel hasta complicaciones gastrointestinales y respiratorias”, advirtieron fuentes sanitarias.

La proliferación de estos organismos se relaciona con la presencia aumentada de nutrientes como nitrógeno y fósforo, además de condiciones climáticas específicas: altas temperaturas, días sin viento ni oleaje y suficiente luz solar. Este proceso, denominado eutrofización, es natural, pero actualmente se ve acelerado por factores antropogénicos y climáticos.

En paralelo, el Programa de Gestión Integral de Cianobacterias trabaja con 51 municipios bonaerenses para monitorear la situación. El sistema combina reportes locales con imágenes satelitales, lo que permite anticipar riesgos y fortalecer la prevención.

La iniciativa se enmarca en la estrategia internacional “Alerta Temprana para Todos” (EW4All) impulsada por la ONU y la Organización Meteorológica Mundial, que busca mejorar la capacidad de respuesta frente a fenómenos ambientales de riesgo.

El impacto de las cianobacterias no se limita a la salud: también afecta la biodiversidad acuática, altera ecosistemas y genera pérdidas económicas en sectores como el turismo, la pesca y las actividades recreativas. “La contaminación por cianobacterias es un problema integral que requiere coordinación interinstitucional”, subrayaron desde la Autoridad del Agua.

En el plano educativo, la Provincia lanzó materiales como “Descubrí el Cianosemáforo”, destinados a alumnos de nivel primario, con el objetivo de concientizar sobre el fenómeno y promover hábitos de cuidado ambiental.

Las recomendaciones

Las recomendaciones oficiales incluyen no bañarse en aguas contaminadas, no consumir alimentos provenientes de esos cuerpos de agua, consultar a guardavidas o autoridades locales y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

En declaraciones a la prensa, voceros de la Subsecretaría remarcaron: “La alerta naranja corresponde a un riesgo medio y supone la aplicación de la bandera sanitaria. Es fundamental que la población respete las indicaciones para evitar complicaciones”.