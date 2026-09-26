Patentes: los modelos de autos dejarán de pagar el impuesto en 2027

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) anunció una modificación del impuesto a las Patentes que comenzará a regir el año próximo y alcanzará a poco más de 1.630.000 vehículos radicados en el distrito.

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La medida será incorporada al proyecto de Ley de Presupuesto 2027 que el Ejecutivo porteño presentará ante la Legislatura el miércoles 30 de septiembre. Según los datos difundidos por la administración de Jorge Macri, del total de las unidades alcanzadas, 824.000 pagarán menos, otros 654.000 mantendrán el mismo importe y 152.000 quedarán exentos por la ampliación del beneficio de antigüedad.

"Vamos a hacer una baja histórica de Patentes para la clase media. En 2027, en la Ciudad nadie va a pagar más de patente que este año. Nadie", subrayó el mandatario local, al presentar la medida junto a integrantes de su gabinete.

¿Quiénes dejarán de pagar el impuesto a las patentes?

El primer grupo, integrado por 824.000 vehículos, tendrá una reducción respecto del monto abonado durante 2026.

El segundo segmento, compuesto por 654.000 unidades, un 40% del total, mantendrá el importe en el mismo nivel que este año, sin incrementos.

Finalemnte el tercer bloque, de 152.000 vehículos, dejará de pagar el tributo por la modificación del requisito de antigüedad para acceder a la exención, que pasará de contemplar autos de 25 años o más a aquellos con 20 años o más.

Macri vinculó la posibilidad de avanzar con la medida gracias al reacomodamiento de las cuentas públicas porteñas. "Podemos bajar las Patentes porque desde el primer día hicimos lo que había que hacer: bajamos el gasto político, achicamos estructuras y cortamos gastos inútiles", remarcó.

¿Qué modelos de autos dejarán de pagar el impuesto a las patentes?

Como parte del anuncio, el Gobierno porteño difundió casos concretos de vehículos con sus valores actuales y los que regirán en 2027. Un Renault Kwid modelo 2025, que hoy abona 134.300 pesos por boleta bimestral, pasará a pagar 72.000 pesos, una reducción del 46%.

En el caso de un Peugeot 208 modelo 2023, el monto bajará de 136.500 a 87.800 pesos por boleta, con una disminución del 35%. Para un Fiat Cronos modelo 2020, el impuesto pasará de 110.900 a 56.800 pesos por cuota, lo que implica una baja del 49%.

Entre los vehículos que mantendrán el mismo valor, el Gobierno porteño citó el caso de un Volkswagen Gol modelo 2014, que continuará pagando 17.600 pesos por boleta. En tanto, un Chevrolet Corsa modelo 2006, que actualmente abona 14.700 pesos por cuota, quedará exento por antigüedad a partir de 2027, al quedar comprendido dentro del nuevo límite de 20 años.

El nuevo esquema también contempla la situación de los vehículos eléctricos e híbridos. Los autos eléctricos continuarán exentos del pago del impuesto automotor en la Ciudad, mientras que en el caso de los híbridos se mantendrá el beneficio durante los primeros dos años desde su patentamiento.