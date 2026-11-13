A un paso del veredicto: los cuestionamientos clave de la defensa con los que busca evitar la condena a Pity Álvarez

A menos de una semana del veredicto, la defensa de Cristian "Pity" Álvarez jugó sus últimas cartas ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29. El abogado Javier Baños abrió su alegato con una advertencia que anticipó el tono de toda la jornada: "Es muy probable que este juicio pueda ser anulado en una instancia posterior". Por ese motivo, adelantó que mantendrá todos los planteos, reservas y nulidades formulados durante el debate, y pidió la absolución del músico. La Fiscalía, en cambio, había solicitado 18 años y seis meses de prisión, mientras que la querella reclamó 11 años y dos meses. Los jueces Gustavo Goerner, Juan María Padilla y Hugo Navarro darán a conocer su decisión el próximo 20 de noviembre.

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El primer cuestionamiento: la legítima defensa

Baños sostuvo que ni la acusación de la Fiscalía ni la de la querella superan los estándares de convicción necesarios para una condena. Según argumentó, no se tuvo en cuenta el contexto en el que ocurrió el crimen, la presunta agresión ilegítima sufrida por Álvarez ni la necesidad de defenderse ante un riesgo para su vida y su integridad física. "Fue acorralado al pie de un monoblock e incitado a enfrentarse físicamente con una persona que lo superaba en estatura, tal como declaró uno de los testigos durante el juicio", describió el letrado. La defensa insistió en que el músico actuó en legítima defensa y que esa circunstancia debería pesar en la balanza al momento de la sentencia.

El segundo cuestionamiento: la pericia del Cuerpo Médico Forense

Durante su alegato, la defensa volvió a cuestionar la capacidad de Álvarez para afrontar el proceso judicial y solicitó la nulidad de la pericia del Cuerpo Médico Forense que permitió continuar con el debate. Los abogados recordaron los episodios de somnolencia y desconexión que presentó el músico durante las audiencias, así como las descompensaciones que obligaron a hospitalizarlo. También señalaron que los defensores oficiales ya habían advertido sobre su estado de salud antes de ser reemplazados. En ese contexto, hicieron referencia a que Álvarez declaró bajo los efectos de sustancias y plantearon que esa circunstancia demostraría que "solo consigue mantenerse lúcido cuando consume drogas". Además, mencionaron sus antecedentes de adicciones y su actual internación involuntaria en una clínica psiquiátrica.

El tercer cuestionamiento: la recusación del presidente del tribunal

Los abogados formularon un nuevo planteo de recusación contra Gustavo Goerner, presidente del TOC N° 29. Recordaron que el 29 de abril de 2021, al rechazar un pedido de sobreseimiento, el magistrado había señalado que el músico no estaba en condiciones de afrontar el juicio. A partir de ese antecedente, le solicitaron "que se excuse" de continuar interviniendo en el proceso. La defensa ya había intentado apartar a los jueces en otras oportunidades y, en cada caso, los planteos fueron rechazados por el tribunal y por instancias superiores. Este nuevo pedido se suma a la estrategia de nulidades que Baños anticipó que mantendrá hasta las últimas consecuencias.

Los pedidos de pena que pesan sobre Álvarez

La Fiscalía, representada por Sandro Abraldes, solicitó una condena de 18 años y seis meses de prisión. En su alegato, rechazó que el cantante hubiera actuado en legítima defensa, dijo que el ex Viejas Locas "jugó a ser Dios" y pidió que sea detenido cuando finalice su internación. Por su parte, la querella, representada por Fernando Burlando y Fabián Améndola, solicitó 11 años y dos meses de prisión y pidió que, en caso de un fallo condenatorio, el músico cumpla la sentencia bajo arresto domiciliario y con salidas laborales. El veredicto del 20 de noviembre definirá el futuro judicial de Álvarez después de años de proceso, y la defensa ya anticipó que, si la condena prospera, recurrirá a instancias superiores para intentar anular el debate.