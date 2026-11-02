Tensión en Tribunales: Pity Álvarez iba a declarar en el juicio por primera vez, pero se descompuso al llegar

Cristian “Pity” Álvarez llegó este lunes a los tribunales para declarar por primera vez en el juicio en el que está acusado del homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, un vecino de Villa Lugano asesinado en julio de 2018. Pero antes de que empezara la audiencia, el músico se descompuso y tuvo que ser asistido por personal médico en el patio interno del edificio.

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La audiencia, la decimosexta del juicio, estaba prevista para las 11.30 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29.

Qué le pasó a Pity Álvarez antes de declarar

Álvarez llegó poco después de las 11 en una ambulancia y con supervisión profesional, desde Solar Colonial, una clínica de salud mental de Castelar donde está internado. El traslado fue organizado por el Tribunal, con las autorizaciones judiciales y médicas correspondientes.

Antes de que se descompusiera, uno de sus abogados, Sebastián Queijeiro, había advertido sobre su estado: “Está medio mal, veremos si quiere declarar. Tiene abstinencia”, dijo a TN. Minutos después, el músico comenzó a sentirse mal.

Quiénes más declaran en la audiencia

Para la misma jornada también estaban citados el psiquiatra forense Ezequiel Norberto Mercurio y el Padre César, el sacerdote César Scicchitano Tagle, también conocido como el “cura rockero”. Según pudo saber TN, la defensa podría pedir que se sumen tres o cuatro testigos más. La decisión quedará en manos de los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Daniel Navarro.

Qué pide la defensa de Pity Álvarez

En paralelo, los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro esperan que el Tribunal Superior de Justicia porteño resuelva tres recursos de queja, que fueron unificados y enviados al fiscal general de la Ciudad para que se expida.

El primero cuestiona que el juicio haya empezado, el 10 de agosto, sin que estuviera resuelta de manera definitiva su aptitud médica y psíquica para comprender el proceso y defenderse. El segundo apunta al rechazo de cinco hábeas corpus: según los abogados, “hubo arbitrariedades, desigualdad de armas y vulneraciones de garantías constitucionales que pondrían en riesgo la vida, la salud y la libertad del acusado”. El tercero pone en duda la imparcialidad de los jueces y la objetividad del fiscal Sandro Abraldes.

Con esos planteos, la defensa pidió el sobreseimiento de Álvarez o, si no, la nulidad del juicio. También solicitó que se suspenda el debate hasta que haya una resolución.