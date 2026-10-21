Paso a paso: cómo autorizar a un tercero a manejar mi auto

Los titulares de vehículos pueden habilitar a otra persona para conducir su auto mediante la aplicación Mi Argentina, sin necesidad de gestionar la antigua cédula azul como requisito obligatorio.

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El procedimiento se realiza de forma digital y permite que el documento del vehículo quede disponible en el perfil de la persona autorizada. Para completar la gestión, el propietario debe ingresar los datos identificatorios y seleccionar la opción correspondiente.

¿Cómo autorizar a un tercero a manejar mi auto?

El trámite comienza en la aplicación Mi Argentina, disponible para teléfonos celulares. El titular debe iniciar sesión y entrar en el apartado “Mis vehículos”. Allí tiene que seleccionar el automóvil registrado a su nombre y buscar la cédula de identificación vigente.

Una vez abierta la credencial digital, debe tocar la opción “Habilitar a conducir” e ingresar los datos de la persona a la que desea autorizar. El sistema solicita nombre, apellido y número de CUIT, CUIL o CDI del tercero.

Completada la carga, la habilitación queda registrada y el conductor autorizado puede visualizar la cédula en su propio perfil digital, siempre que tenga activo el servicio correspondiente. De esta manera, no necesita llevar una cédula azul física para acreditar la autorización.

La credencial digital tiene la misma validez que la versión física. Sin embargo, una captura de pantalla no reemplaza la cédula disponible en la aplicación, por lo que se recomienda ingresar directamente a Mi Argentina para exhibirla ante un control de tránsito.

El titular también puede retirar el permiso cuando lo considere necesario. Además, las cédulas azules emitidas anteriormente continúan siendo válidas mientras no hayan sido revocadas, por lo que quienes todavía las tienen vigentes pueden seguir utilizándolas.

La autorización no reemplaza los demás requisitos para circular: la persona que conduzca debe contar con licencia habilitante vigente y el vehículo debe tener la documentación obligatoria, incluido el seguro correspondiente.