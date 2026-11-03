Paro universitario: no docentes realizan una medida de fuerza este martes y anuncian un plan de lucha

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) lleva adelante este martes 3 de noviembre un paro de actividades por 24 horas en todas las universidades del país, en el marco de un nuevo reclamo salarial y presupuestario. Además, el gremio anunció otras dos jornadas de protesta para el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre, con el objetivo de profundizar el plan de lucha hasta obtener respuestas del Gobierno nacional.

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La medida fue resuelta por el Consejo Directivo de la Federación, que convocó al personal nodocente a continuar con el cese de tareas en reclamo de una urgente recomposición salarial y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En ese sentido, desde la organización sindical señalaron que continuarán unidos y organizados en defensa de sus derechos laborales, sus salarios y la educación pública.

Asimismo, la decisión responde a la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias con la administración del presidente Javier Milei y a la preocupación por los recursos destinados al funcionamiento, la investigación y el sostenimiento de las universidades nacionales. Por este motivo, FATUN ratificó la continuidad de las medidas de fuerza hasta que el Ejecutivo atienda los reclamos del sector.

En cuanto a la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno nacional mantuvo su postura de postergar su aplicación al argumentar la falta de previsión presupuestaria y el impacto fiscal que implicaría su implementación. La norma fue aprobada por el Congreso y posteriormente ratificada por los dos tercios de ambas cámaras, luego del veto presidencial. Finalmente, el Ejecutivo la promulgó mediante el Decreto 759/2025, aunque condicionó su aplicación a la determinación de las fuentes de financiamiento y a la asignación de las partidas correspondientes en el Presupuesto.

Sin embargo, la Justicia declaró inconstitucional el decreto que suspendía la aplicación de la ley y ordenó su cumplimiento inmediato, tanto para la actualización salarial de docentes y nodocentes como para el refuerzo de las becas estudiantiles. Pese a estos fallos adversos, el Gobierno nacional presentó recursos de apelación para evitar la implementación de la normativa, mientras que el conflicto universitario continúa sin una resolución definitiva y los trabajadores avanzan con un nuevo cronograma de protestas.

NOTA EN DESARROLLO.