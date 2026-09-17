Docentes y nodocentes de la UBA anunciaron que harán paros escalonados durante 23 días

Después del fracaso de la reunión por paritarias con el Gobierno, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) anunciaron 23 días de paro escalonado en las facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Este jueves, la Casa Rosada no ofreció ningún aumento para los gremios universitarios en la mesa paritaria. Además de la medida de fuerza, los gremios adelantaron que el jueves 15 de octubre se realizará la quinta Marcha Federal Universitaria desde que Javier Milei es Presidente.
"No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente que ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple. La Corte Suprema se manifestó en el mismo sentido que el Congreso de la Nación, y no tiene sanción incumplir una orden judicial. Hablamos de dos poderes de la República que este gobierno no respeta", expresó el secretario general de Aduba, Emiliano Cagnacci.
Cagnacci destacó que los gremios universitarios saldrán "masivamente a la calle el próximo 15 de octubre" para la quinta Marcha Federal Universitaria, que irá hacia el Palacio de Tribunales. "Están desfinanciando la educación pública y ahogando a trabajadoras y trabajadores universitarios. Esto nos va a convertir en un país con menos profesionales, menos oportunidades de ascenso social y al mismo tiempo se construye un futuro incierto. La sociedad no votó para dañar a la Universidad", concluyó.
El cronograma de paros según cada facultad
Semana 1 — Del 21 al 25 de septiembre
- Lunes 21: Rectorado
- Martes 22: Fac. de Medicina
- Miércoles 23: FADU
- Jueves 24: Fac. de Farmacia y Bioquímica
- Viernes 25: Fac. de Ingeniería
Semana 2 — Del 28 de septiembre al 2 de octubre
- Lunes 28: Fac. de Cs. Exactas y Naturales
- Martes 29: Centro Cultural Rojas
- Miércoles 30: Fac. de Cs. Económicas
- Jueves 1: Fac. de Derecho
- Viernes 2: Fac. de Odontología
Semana 3 — Del 5 al 9 de octubre
- Lunes 5: Colegio Nacional de Bs. As.
- Martes 6: DOSUBA
- Miércoles 7: Fac. de Psicología
- Jueves 8: Fac. de Cs. Sociales
- Viernes 9: Escuela Carlos Pellegrini
Semana 4 — Del 12 al 16 de octubre
- Martes 13: Coord. de Deportes
- Jueves 15: Fac. de Filosofía y Letras
- Viernes 16: Fac. de Cs. Veterinarias
Semana 5 — Del 19 al 23 de octubre
- Lunes 19: CBC - Fac. de Agronomía
- Martes 20: Inst. Lanari - Vaccarezza
- Miércoles 21: Inst. Roffo
- Jueves 22: Hosp. de Clínicas