Docentes y nodocentes de la UBA anunciaron que harán paros escalonados durante 23 días

Después del fracaso de la reunión por paritarias con el Gobierno, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) anunciaron 23 días de paro escalonado en las facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

{{{htmlAmp}}}

Este jueves, la Casa Rosada no ofreció ningún aumento para los gremios universitarios en la mesa paritaria. Además de la medida de fuerza, los gremios adelantaron que el jueves 15 de octubre se realizará la quinta Marcha Federal Universitaria desde que Javier Milei es Presidente.

"No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente que ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple. La Corte Suprema se manifestó en el mismo sentido que el Congreso de la Nación, y no tiene sanción incumplir una orden judicial. Hablamos de dos poderes de la República que este gobierno no respeta", expresó el secretario general de Aduba, Emiliano Cagnacci.

Cagnacci destacó que los gremios universitarios saldrán "masivamente a la calle el próximo 15 de octubre" para la quinta Marcha Federal Universitaria, que irá hacia el Palacio de Tribunales. "Están desfinanciando la educación pública y ahogando a trabajadoras y trabajadores universitarios. Esto nos va a convertir en un país con menos profesionales, menos oportunidades de ascenso social y al mismo tiempo se construye un futuro incierto. La sociedad no votó para dañar a la Universidad", concluyó.

El cronograma de paros según cada facultad

Semana 1 — Del 21 al 25 de septiembre

Lunes 21: Rectorado

Martes 22: Fac. de Medicina

Miércoles 23: FADU

Jueves 24: Fac. de Farmacia y Bioquímica

Viernes 25: Fac. de Ingeniería

Semana 2 — Del 28 de septiembre al 2 de octubre

Lunes 28: Fac. de Cs. Exactas y Naturales

Martes 29: Centro Cultural Rojas

Miércoles 30: Fac. de Cs. Económicas

Jueves 1: Fac. de Derecho

Viernes 2: Fac. de Odontología

Semana 3 — Del 5 al 9 de octubre

Lunes 5: Colegio Nacional de Bs. As.

Martes 6: DOSUBA

Miércoles 7: Fac. de Psicología

Jueves 8: Fac. de Cs. Sociales

Viernes 9: Escuela Carlos Pellegrini

Semana 4 — Del 12 al 16 de octubre

Martes 13: Coord. de Deportes

Jueves 15: Fac. de Filosofía y Letras

Viernes 16: Fac. de Cs. Veterinarias

Semana 5 — Del 19 al 23 de octubre