Alerta por paro de subtes: una medida de fuerza afectará a todo el servicio este jueves

Los trabajadores del subte anunciaron paro total desde las 21 horas hasta la finalización del servicio para el próximo jueves 12 de noviembre luego de denunciar una nueva muerte de un exoperario producto de su "exposición al asbesto" de la Línea B, donde se desempeñó durante más de 32 años.

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"Los trabajadores del subte queremos poner en conocimiento de la opinión pública que hemos sufrido el fallecimiento de un nuevo compañero afectado por un cáncer producto de exposición al asbesto presente en el taller en el que trabajó más de 32 años", indicó en un comunicado la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP).

Según recordó el gremio, se trata de un "material altamente cancerígeno" que está prohibido "desde hace mas de 20 años", pero que continúa presente "en todas las líneas de subte" de la ciudad de Buenos Aires. "Son mas de 150 los trabajadores que ya fueron diagnosticados con afecciones de salud como consecuencia de esta verdadera crisis sanitaria bajo tierra", advirtieron en el comunicado.

Al conocerse su fallecimiento, la AGTSyP anunció que paralizará el servicio el próximo jueves 12 de noviembre entre las 21 hs y hasta la finalización del servicio en las todas las líneas de subte (A, B, C, D y E) y el Premetro.

"Redoblamos nuestra exigencia para que cumplan con las leyes y normas vigentes, que se retire el asbesto de la red de subterráneos, se cambien las flotas contaminadas, se incluya en el RAR (Relevamiento de Agentes de Riesgo) a la totalidad de los trabajadores (activos y jubilados) y la reducción de la jornada laboral para minimizar la exposición a este mineral cancerígeno", indicó el gremio.

La respuesta de Emova

Desde la empresa concecionaria Emova lamentaron la muerte de Oscar Pauer, quien se desempeñó como operario en el taller Rancagua de la Línea B hasta su jubilación en agosto de 2024 y recordaron que la compañía continúa "trabajando en el plan integral de desasbestizado" de las líneas.

"Más de 5.000 mediciones realizadas sobre la calidad del aire en todas las áreas de trabajo del subte, arrojan resultados considerados adecuados para la salud. Las mediciones se realizan constantemente y están a cargo de instituciones y laboratorios especializados que fueron validados por la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", agregó la empresa en un comunicado al que accedió El Destape.