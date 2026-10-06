Paro de subte en la Línea A: a partir de qué hora no habrá servicio y hasta cuándo se extenderá la medida

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP – Metrodelegados) anunció un paro de subte en la Línea A durante la tarde y la noche de este martes. Según el sindicato, la decisión responde a que la empresa concesionaria Emova realizó nuevamente descuentos de salario considerados indebidos e ilegales. La empresa respondió con un comunicado en el que defendió la liquidación de haberes y cuestionó la medida gremial.

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Paro de subte: desde qué hora y hasta cuándo es la medida

La medida de fuerza fue comunicada a través de un comunicado oficial, donde se precisó que el servicio quedará interrumpido desde las 19:00 hasta el cierre. De este modo, la Línea A volverá a funcionar recién el miércoles.

Según el sindicato, la decisión responde a que la empresa concesionaria Emova realizó nuevamente descuentos de salario considerados indebidos e ilegales. Asimismo, Metrodelegados subrayó que esas deducciones afectan directamente a trabajadores y trabajadoras que cumplieron con sus tareas durante todos los días del mes.

En palabras del comunicado, “una vez más, Emova insiste en aplicar descuentos arbitrarios, descontando días de sueldo a personas que trabajaron todos los días del mes”. Por otra parte, la organización gremial consideró que la actitud de la concesionaria rompe la paz social y reclamó una solución inmediata al conflicto.

En ese sentido, exigieron que Emova deje de realizar los descuentos cuestionados y devuelva los montos ya descontados de los salarios. “Exigimos el cese inmediato de los descuentos indebidos y el pago de las sumas correspondientes”, remarcaron desde Metrodelegados en el documento difundido.

Al mismo tiempo, definieron la interrupción del servicio como una “medida de autodefensa” frente a lo que consideran un ataque directo a los derechos laborales.

Cabe recordar que la Línea A atraviesa el centro porteño y se extiende hasta San Pedrito, en el barrio de Flores, circulando principalmente por debajo de las avenidas De Mayo y Rivadavia. En total, el recorrido incluye 18 estaciones, por lo que la suspensión del servicio impactará en un amplio sector de la ciudad.

Sin embargo, la empresa concesionaria Emova difundió un comunicado de prensa en el que manifestó su preocupación por este tipo de acciones sindicales que, según señaló, perjudican directamente a los usuarios. En ese texto, la compañía aseguró que cumple con las instancias de diálogo en la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires para evitar el desarrollo de medidas gremiales.

Además, sostuvo que el reclamo “carece de fundamento”, ya que los haberes fueron liquidados conforme los registros de asistencia del personal. “Emova abonó los días trabajados y solamente se descontaron aquellos en los que, conforme los registros existentes, las personas no han prestado los servicios correspondientes”, indicó.

La empresa también aclaró que, de acuerdo a lo manifestado por la Asociación Gremial, el reclamo abarcaría a unos 20 trabajadores, es decir, menos del 0,5 % de la dotación total de la compañía, considerando que en el subte trabajan 4.700 personas. Finalmente, Emova ratificó que la liquidación de haberes fue realizada de manera correcta y que los descuentos se encuentran enmarcados en las normativas vigentes.