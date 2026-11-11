Parece un castillo francés escondido en Europa, pero queda a pocos kilómetros de CABA: el palacete que reabre sus puertas. Foto: https://pbs.twimg.com/media/D98QujpWkAAzPqx?format=jpg&name=large

A pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires hay un palacete de estilo francés que parece salido de otra época. Se trata del Castillo de Pacheco, ubicado en la antigua estancia El Talar, en General Pacheco, que volverá a abrir sus puertas al público durante el sábado 21 y domingo 22 de noviembre.

{{{htmlAmp}}}

Quienes se acerquen van a poder recorrer parte del casco histórico de la estancia, conocer los salones del castillo y caminar por el parque que rodea la construcción. Las visitas son organizadas por la Asociación Histórica y Cultural de General Pacheco, que desde hace más de veinte años trabaja para preservar y difundir el patrimonio histórico de la localidad.

En Pacheco hay un castillo que abre sus puertas dos veces al año.

El acceso no es libre durante todo el año, sino que la estancia se encuentra dentro del barrio privado El Talar de Pacheco y los recorridos se realizan en fechas puntuales, generalmente dos veces al año. La inscripción se anuncia a través de las redes sociales del Museo Histórico de General Pacheco.

Cómo es el Castillo de Pacheco y cuál es su historia

El castillo fue construido alrededor de 1882 por José Felipe Pacheco Reynoso, hijo del general Ángel Pacheco, quien había adquirido tierras en la zona en 1822 para establecer una estancia agropecuaria. La propiedad llegó a extenderse por unas 6.000 hectáreas y pasó de generación en generación hasta la década de 1980.

Con un fuerte estilo renacentista, el edificio tiene tres plantas, altillo y sótano. Aunque no se conoce quién fue su arquitecto, se dice que José Felipe Pacheco Reynoso habría conseguido en Europa los planos de un château muy similar y los habría llevado a la Argentina para construirlo.

Entre sus rincones se destacan el salón principal, de estilo versallesco, y la llamada sala morisca o turca, con ornamentación de inspiración árabe. Pero su mayor belleza está en el parque que rodea al palacete, diseñado por el reconocido paisajista Carlos Thays, con esculturas, estanques, puentes, canales y fuentes.

Cómo visitar el Castillo de Pacheco: fechas, horarios e inscripción

Las próximas visitas guiadas al casco histórico de General Pacheco serán el sábado 21 y domingo 22 de noviembre de 2026. El sábado habrá dos turnos, a las 10 y a las 15:30, mientras que el domingo se realizará un único recorrido a las 10:30.

Para participar es necesario completar una inscripción previa, que se habilitará el martes 17 de noviembre a las 19:30 a través de un enlace publicado en las cuentas de Instagram y Facebook del Museo Histórico de General Pacheco. Al momento de anotarse se solicitarán nombre completo y número de DNI. Los cupos son limitados y el formulario dejará de aceptar respuestas una vez que se complete la capacidad disponible. Además, se admitirá una sola inscripción por persona.