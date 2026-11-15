El río Paraná llegó este domingo a los 5,70 metros en el puerto de Santa Fe, la altura establecida como nivel de evacuación para esa estación. El registro de Prefectura Naval Argentina corresponde a las 8 y representa una suba de un centímetro frente a la medición de las 6. La creciente también se mantiene en otros puertos, aunque con diferentes tendencias.

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La medición difundida por Prefectura Naval Argentina durante la mañana de este domingo 15 de noviembre ubicó al río Paraná en 5,70 metros en el puerto de Santa Fe. El valor representa el nivel de evacuación determinado para esa estación. El río había registrado 5,69 metros dos horas antes, por lo que la nueva medición mostró un incremento de un centímetro. El nivel de alerta para Santa Fe está establecido en 5,30 metros, 40 centímetros por debajo del umbral de evacuación.

La situación requiere un seguimiento de la evolución de la altura del río, especialmente en las zonas más expuestas a la creciente. De todos modos, alcanzar el nivel de evacuación hidrométrico no significa por sí mismo que deba evacuarse toda la ciudad, ya que las medidas dependen de las condiciones particulares de los sectores afectados y de las decisiones de las autoridades.

La creciente también llevó al río a superar los niveles de evacuación en otros puertos de la región. En Paraná, la altura registrada fue de 5,67 metros y no presentó modificaciones respecto de la medición anterior. El nivel de alerta está fijado en 4,70 metros y el de evacuación en 5 metros. Por ese motivo, la estación permanece dentro del rango de evacuación, aunque con una tendencia estable.

En Diamante, en tanto, el Paraná alcanzó los 5,80 metros. El registro mostró un crecimiento de dos centímetros respecto de la medición previa, cuando había llegado a 5,78 metros. En este puerto, el nivel de alerta se encuentra en 5,30 metros y el de evacuación en 5,50.

Hernandarias presentó una situación diferente. El río marcó 6,42 metros, un centímetro menos que en la medición anterior. A pesar de esa leve disminución, la estación continúa en nivel de evacuación y figura con tendencia descendente. Sus referencias están ubicadas en 5,50 metros para la alerta y 6 metros para la evacuación.

La situación del río Paraná en Santa Elena y Victoria

No todos los puertos presentan el mismo escenario. Los registros oficiales muestran diferencias tanto en las alturas alcanzadas como en la tendencia de cada estación. En Santa Elena, el río llegó a 6,44 metros y permaneció estable en comparación con la medición anterior. El nivel de alerta para ese puerto es de 6,90 metros, mientras que el de evacuación está fijado en 7,25. Por lo tanto, la altura actual se mantiene por debajo de ambos valores de referencia.

Victoria, por su parte, registró 4,42 metros, con un aumento de un centímetro respecto de la medición previa. La tendencia aparece como creciente, aunque el nivel todavía no alcanzó la marca de alerta, ubicada en 4,60 metros. El nivel de evacuación para esa estación es de 4,90 metros.