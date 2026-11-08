Papa León XIV en Argentina: así podés seguir en vivo el vuelo que lo trae al país.

El Papa León XIV está a punto de llegar a Argentina y miles de personas lo están siguiendo en vivo a través de la plataforma Flightradar24. Luego de volar por aproximadamente 40 minutos, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas que lo trae desde Uruguay, el sumo pontífice aterrizará por primera vez en suelo argentino con una agenda de 3 días que incluye la visita a la provincia de Córdoba y una misa en la catedral de Luján. Para quienes esperan con ansias su llegada, se puede seguir en vivo el vuelo.

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León XIV viaja en el vuelo ARG109 que se realiza en un Boeing 737 MAX 8, perteneciente a Aerolíneas Argentinas. El mismo despegó desde Montevideo, Uruguay, a las 15:52 h de este domingo 8 de noviembre, y aterrizará en el Aeropuerto Jorge Newberry luego de poco más de media hora de viaje. El vuelo puede seguirse en vivo a través de la plataforma Flightradar24.

Cómo seguir en vivo el vuelo que trae a León XIV a Argentina

La plataforma de Flightradar24 es de acceso libre y gratuito. Con solo cargar el número de vuelo (en este caso ARG1091) se puede hacer el seguimiento en vivo del avión. Una vez cargado el número de vuelo, la página tarda unos segundos en cargar el mapa y, a partir de ahí, puede verse el recorrido en vivo con un mapa interactivo que se actualiza en vivo.

Actualmente, el espacio aéreo argentino se encuentra completamente cerrado, lo que permite que el avión de Aerolíneas Argentinas aterrice en el país sin complicaciones. Al llegar a Aeroparque, el sumo pontífice será recibido por el presidente Javier Milei. En estos momentos, el vuelo papal es el más seguido en la plataforma con más de 60 mil personas.

Cómo es el avión que trae al Papa León XIV a Argentina

El Boeing 737 MAX 8, matrícula LV-KKD, tiene capacidad para transportar a 170 pasajeros y cuenta con un alcance aproximado de 6.500 kilómetros. Aerolíneas Argentinas utiliza este modelo para cubrir principalmente rutas nacionales y regionales. Actualmente, dispone de 12 aeronaves de este tipo, que representan las incorporaciones más recientes a su flota.

Papa León XIV en Argentina: así podés seguir en vivo el vuelo que lo trae al país.

El avión fue acondicionado con una identidad visual especial para esta operación. En el exterior luce el escudo oficial del papa León XIV, acompañado por su lema "In Illo Uno Unum" ("En aquel que es uno, somos uno") y la inscripción "Pontifex Maximus" ("Sumo Pontífice"). En el interior, se incorporó una imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, y se personalizaron los cabezales de los asientos con el escudo papal.