PAMI: cuáles son las credenciales válidas para retirar medicamentos en noviembre 2026

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó cuáles son las credenciales que sus afiliados podrán utilizar durante noviembre para retirar medicamentos en las farmacias de la red y acceder a las prestaciones de la obra social.

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El organismo mantiene habilitados cuatro formatos diferentes, entre versiones digitales, tarjetas impresas y documentos provisorios. Todas permiten acreditar la afiliación y tienen la misma validez para realizar gestiones.

¿Cuáles son las cuatro credenciales de PAMI válidas en noviembre 2026?

Los afiliados PAMI pueden presentar cualquiera de estos formatos de credenciales en noviembre 2026:

Credencial digital: está disponible en la aplicación Mi PAMI y puede mostrarse directamente desde el celular, sin necesidad de imprimirla.

Credencial provisoria con código QR: se descarga desde la página web de PAMI y puede imprimirse para llevarla a la farmacia. Es indispensable que incluya el código QR para que tenga validez.

Credencial provisoria ticket: se obtiene en las terminales de autogestión instaladas en las agencias de PAMI y en las Unidades de Gestión Local (UGL).

Credencial plástica: aunque el organismo dejó de distribuir esta tarjeta, quienes todavía la conservan pueden seguir utilizándola para retirar medicamentos y realizar trámites.

Las versiones anteriores de la credencial provisoria que no tienen código QR ya no son aceptadas. Tampoco tienen validez los modelos antiguos que fueron reemplazados por los formatos actualmente habilitados.

¿Cuáles son los requisitos para validar y retirar medicamentos del PAMI?

Para retirar medicamentos en una farmacia, los afiliados deben presentar el DNI y la credencial PAMI en cualquiera de sus versiones vigentes. En el caso de medicamentos especiales, como los oncológicos, antirretrovirales y psicofármacos, también se requiere la receta impresa y firmada por el médico.

Quienes no tengan la tarjeta plástica pueden descargar una credencial provisoria desde la página oficial de PAMI. Para completar el trámite, deberán ingresar el número de afiliación, el sexo, el DNI y el número de trámite del documento, que consta de 11 dígitos.

En caso de no contar con ese último dato, existe la posibilidad de generar la credencial provisoria tipo ticket e imprimirla en las terminales de autogestión de las agencias y UGL. La versión provisoria con QR, una vez descargada, no tiene vencimiento.

PAMI también aclaró que ningún profesional de la salud puede negar la atención médica, la entrega de medicamentos o el acceso a las prestaciones por no tener instalada la aplicación Mi PAMI. Los afiliados pueden elegir cualquiera de los formatos vigentes para acreditar su condición.