Pacientes con Parkinson, angustiados por la falta de medicación

Desde hace algunas semanas, los pacientes con Parkinson que van a buscar su medicación se encuentran con la sorpresa de que en la farmacia les responden que “está faltando” y que su suministro se reanudaría “en diciembre”.

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En la Argentina, hay alrededor de 130.000 personas con esta patología neurodegenerativa caracterizada por temblores y rigidez, y el tratamiento de rutina para controlar los síntomas es básicamente una combinación de levodopa + carbidopa. Pero a fines de septiembre, Pfizer, el laboratorio que abastecía la mayor parte de la demanda en el país (el 65%), comunicó que por “demoras en la manufactura” se registra una interrupción temporaria en el suministro de su marca Lebocar. Como el tratamiento no se puede suspender de un día para otro, los afectados se volcaron masivamente a la alternativa más cercana, Parkinel, producido por el laboratorio nacional Bagó, que cubría alrededor del 20% de la demanda y que consecuentemente también se hizo casi inencontrable.

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Desde Bagó informaron que ya reforzaron su producción para incrementarla al máximo y que “están trabajando en conjunto con la autoridad sanitaria (Anmat) para acompañar la creciente e imprevista demanda”, pero sería imposible triplicarla o cuadruplicarla en pocos días. Mientras tanto, muchos se angustian ante la imposibilidad de acceder al eje de su tratamiento y cuestionan la impasividad del Gobierno, que hasta ahora se limitó a organizar una reunión entre la red de pacientes con Parkinson y la compañía farmacéutica.

Uno de ellos es Ramiro Huber, especialista en medicina familiar, magister en Salud Pública y ex viceministro de Salud de Santa Fe. Para Huber, el caso es un reflejo de lo que sucede cuando la salud pública se deja solo en manos de las compañías privadas: “Al ser el Lebocar un producto de alta demanda que abarca gran parte del mercado, los laboratorios nacionales no lograron absorber de inmediato todo el volumen faltante, y se creó un clima de angustia y ansiedad creciente en los pacientes –subraya–. Todo el tiempo que transcurra hasta que Bagó cubra el déficit serán días sin medicación. El laboratorio debería haber advertido a las autoridades que iba a empezar a disminuir la producción o detenerla, y el Estado tenía herramientas a mano para evitar esta situación: una compra internacional, una licitación con productos que se venden en países limítrofes, la compra del principio activo para que lo elaboren laboratorios públicos… Nada de eso se hizo. Es difícil cruzarse de brazos y estar esperando sentados a ver si producen más. Esto es un claro ejemplo de lo que sucede cuando el mercado gobierna el sector salud. Los pacientes con Parkinson quedamos a la deriva, sin saber si podremos controlar los síntomas de la enfermedad con el riesgo de vida que ello conlleva”.

Consultado por El Destape, el Ministerio de Salud de la Nación informó que hubo una reunión con la asociación de pacientes y con el laboratorio nacional en la que se les comunicó que va a triplicar su producción. Y agregó que Pfizer le comunicó a la Anmat que volverá a producir el fármaco en noviembre. Sin embargo, el comunicado de esta compañía dice textualmente que “el abastecimiento estará regularizado hacia marzo de 2027”. Probablemente, la diferencia radique en que producir no significa que el fármaco estará en las góndolas.

Para ayudar a mitigar el faltante, Huber comenta que habló en las últimas horas con la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, y ella se comprometió a consultar a los directores técnicos del laboratorio público de la provincia (Laboratorio Industrial Farmacéutico, LIF), para analizar si pueden hacer una licitación internacional, o comprar el principio activo y ponerse a producir. El LIF, recordó, abasteció buena parte de los medicamentos del programa Remediar, y “Está altamente capacitado desde el punto de vista científico y técnico”, subrayó.

La imagen de la derecha muestra actividad dopaminérgica mermada en una persona con Parkinson

“Reclamamos la intervención del Estado en defensa del derecho de ser asistidos –concluye Huber–, mientras que solo reina el silencio, la inacción y la despreocupación. A la brutal y exasperante actitud del gobierno nacional contra los discapacitados, se suma el desinterés por intervenir en defensa de los parkinsonianos, convirtiendo al Ministerio de Salud de la Nación en una agencia de exterminio de la solidaridad y de la equidad sanitaria. Por el comportamiento a que nos tienen acostumbrados, confío más en la capacidad de algunas provincias”.

Aquellos que no accedan a la medicación deben consultar con sus médicos. Mientras se normaliza la distribución, para orientar a los pacientes, Laboratorios Bagó puso a disposición las vías de contacto de su Servicio de Orientación Integral: bago.com.ar/servicio-de-orientacion-integral; o por teléfono: 0800 666 2454 (lunes a viernes de 9:30 a 17:30 h).