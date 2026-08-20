Otro brutal ataque de un pitbull a un nene de 3 años en Córdoba: recibió más de 60 puntos en el rostro

Un nene de tres años fue víctima del violento ataque de un pitbull en Córdoba y debió ser operado por heridas graves en el rostro. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo pasado en una vivienda del barrio Remedios de Escalada. Esta semana, el menor continúa internado bajo observación médica.

Según ElDoce.TV, el animal era de la familia y tiene una edad avanzada, además de padecer ceguera. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos a partir de los testimonios del entorno, el nene habría pisado accidentalmente una de las patas del perro, que reaccionó mal y lo mordió.

La brutal agresión alcanzó la zona del pómulo. El perro soltó al pequeño y la familia pudo asistirlo rápidamente. Primero fue trasladado al Hospital Elpidio Torres y luego derivado al Hospital Infantil, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Más de 60 puntos en el rostro

La lesión de la mordida fue considerable: el niño recibió 65 puntos en la cara como consecuencia del ataque. “Mi hijo está bien, está evolucionando bien”, detalló la madre del pequeño, quien a su vez explicó que la herida afectó seriamente el tejido de la cara del menor y afortunadamente no comprometió el hueso.

“Tiene salido el cachete, estuvo a punto de cortárselo, en el hueso no tiene nada por suerte”, detalló la mujer. Según las evaluaciones médicas, el niño no tendría secuelas permanentes, aunque deberá permanecer internado entre cinco y diez días para continuar bajo observación y seguimiento.

La sucesión de ataques protagonizados por perros de características similares durante las últimas semanas en Córdoba ineludiblemente despertó preocupación.

Tres ataques en menos de un mes

Esta agresión se sumó a otros dos hechos ocurridos durante este mismo agosto en Córdoba. El 13 de agosto pasado, un nene de dos años fue atacado por un dogo argentino en el Valle de Punilla. Sufrió heridas graves en el rostro y en el cráneo, fue operado y permaneció internado en el Hospital de Niños de Córdoba. En ese caso, el animal también pertenecía a la familia.

Cuatro días antes, otro niño de tres años murió tras ser atacado por un pitbull en barrio Villa La Lonja. El menor sufrió heridas en el rostro y el cuello y falleció poco después de ser trasladado a una clínica. En este caso, la fiscal Celeste Blasco imputó al dueño del animal por homicidio culposo, lo que prevé penas de hasta cinco años de prisión.

En Córdoba Capital está vigente desde 2023 la Ordenanza 13.321, que establece el registro obligatorio para perros considerados potencialmente peligrosos, entre ellos pitbull, dogo argentino, rottweiler y doberman, además de sus cruzas. La normativa también fija condiciones para su tenencia y circulación, y contempla sanciones para eventuales incumplimientos.