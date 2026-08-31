Otra histórica textil cierra por la crisis y sus dueños apuntaron contra Milei

Otra histórica fábrica textil cierra sus puertas como consecuencia de la crisis económica que vive el país y los dueños de la empresa apuntaron contra el gobierno de Javier Milei por sus medidas, sobre todo la importación.

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Se trata de Clan Issime, una de las textiles tradicionales de La Plata, cerrará definitivamente sus puertas este lunes 31 de agosto y pondrá así fin a 53 años de historia. La planta funciona en la calle 526, entre 14 y 15, en Tolosa, y actualmente está a cargo de Dolores y Jorge Bizet junto a su hijo Martín, integrante de la tercera generación de la familia al frente del emprendimiento.

La empresa, que comenzó sus actividades en 1973 alcanzó su pico de actividad en 2007, con 129 empleados distribuidos entre la fábrica, 14 locales propios y alrededor de un centenar de puntos de venta tercerizados en distintos puntos del país.

Desde diciembre pasado, sin embargo, el plantel se redujo hasta los nueve trabajadores que permanecen actualmente. Según explicó la familia, en los últimos meses se fueron acordando las indemnizaciones con empleados que, en algunos casos, llevaban alrededor de tres décadas trabajando en la firma.

Rematan stock y máquinas para pagar las indemnizaciones

La familia Bizet decidió liquidar las existencias de mercadería y rematar las maquinarias de la fábrica para reunir los fondos necesarios para afrontar las indemnizaciones de los trabajadores que todavía permanecen en la empresa. Por estos días, la planta de Tolosa funciona como un punto de liquidación. La indumentaria se ofrece con descuentos de hasta el 50% y la atención se realiza todos los días de 9 a 14, en un intento por obtener recursos antes del cierre definitivo.

“Hemos superado inundaciones, a Martínez de Hoz, el Rodrigazo, Menem. De todo. En la pandemia, hicimos todo lo posible para no dejar sin trabajo a la gente y empezamos a hacer barbijos, ropa para hospitales”, recordó Dolores Torres al medio Info Gremiales, quien se encuentra al frente de la empresa junto a su familia. Sin embargo, aseguró que el escenario actual terminó siendo imposible de afrontar.

Importaciones y caída del consumo

Desde la empresa señalaron a la apertura de las importaciones y la fuerte caída del consumo interno como algunos de los principales factores detrás del cierre. A eso sumaron la presión fiscal y las dificultades para sostener una estructura productiva formal. “Producimos, pero es imposible con las importaciones”, señaló Torres y agregó que “la gente en este momento tampoco tiene poder adquisitivo”. También apuntó contra la competencia de plataformas de comercio electrónico como Temu y Shein.

Según su planteo, mientras una fábrica argentina debe afrontar impuestos, cargas laborales y otros costos asociados a la producción formal, los consumidores encuentran productos importados a precios con los que la industria local no puede competir. La empresaria también cuestionó la presión fiscal sobre las pequeñas y medianas empresas y relató que la firma atravesó dificultades financieras que terminaron agravando el escenario.