Una figura de Telefe tuvo que cerrar su local y responsabilizó a Milei: "No funciona"

Una figura de Telefe tuvo que cerrar su local y responsabilizó a Milei.

Una reconocida figura de Telefe tomó una drástica decisión después de 26 años al frente de sus locales de ropa: cerró su negocio y entregará las llaves en los próximos días. La empresaria explicó que llegó a un punto de agotamiento por la crisis económica profundizada por el gobierno de Javier Milei.

La protagonista es Marixa Balli, quien contó cómo atraviesa el cierre de su local. "Hoy ya sacan toda la iluminación y ya está, se cierra. El martes lo entrego y ya estamos", relató.

Balli aclaró que recibió llamados de otras inmobiliarias para ofrecerle alternativas, pero explicó que el problema no estaba relacionado únicamente con el alquiler del establecimiento. "Me desgasté. Hoy me están llamando de otras inmobiliarias, pero no es un hecho de la inmobiliaria. Yo ya llegué a un punto de agotamiento de no ver cambios de nada", sostuvo.

En ese sentido, explicó que decidió no continuar intentando sostener una actividad que, según su experiencia, dejó de funcionar como antes. “Digo ‘no puedo seguir insistiendo con algo que no está funcionando’. No funciona y cómo sobre la avenida se cerraron cantidad de locales”, afirmó.

Una figura de Telefe tuvo que cerrar su local y responsabilizó a Milei.

La advertencia de Marixa Balli sobre el consumo

Al referirse al panorama que observa entre sus colegas, Balli aseguró que las dificultades son generalizadas. "Cuando hablo con colegas, todos en la misma situación. Está complicado todo, todo está difícil", señaló y concluyó: "La gente no la está pasando para nada bien y nosotros necesitamos que la gente esté bien para poder vender".