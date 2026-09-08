Otra coronación de gloria: un asteroide fue nombrado en honor a una científica argentina

Irina San Sebastían es doctora en Astronomía y egresada de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP, y ahora el nombre de un asteroide. La Unión Astronómica Internacional (IAU) nombró un asteroide en honor a la científica argentina.

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2000 RG62 fue descubierto en el 2000 por el programa LINEAR. Sin embargo, recientemente fue rebautizado "San Sebastián" en reconocimiento a la labor de la científica. La asignación de nombres por parte del Grupo de Trabajo para la Nomenclatura de Cuerpos Pequeños (WGSBN) de la IAU es una de las mayores distinciones en la astronomía internacional, reservada para investigadores cuya labor ha contribuido significativamente al estudio y comprensión del espacio de los cuerpos menores.

La IAU nombró un asteroide en honor a la científica argentina Irina San Sebastián. Foto: IAU

En lo que respecta a Irina, su trabajo se enfoca precisamente en la dinámica y evolución colisional de asteroides dentro del sistema solar. Su homenaje por parte de la IAU se suma al asteroide Anadiego, nombrado en 2011 en honor a Ana Teresa Diego, estudiante de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas (FCAyG) de la UNLP, secuestrada y desaparecida a los 21 años durante la última dictadura cívico-militar; además de los asteroides bautizados en honor a la labor de José Luis Sérsic y Virpi Niemelä.

En una entrevista publicada por la FCAyG, Irina expresó: "La ciencia la hacemos personas, con nuestras identidades, culturas y territorios; todo eso enriquece las visiones y proyectos. Por eso, es importante, además de generar vínculos laborales y colaboraciones internacionales, tener desarrollo científico en nuestro país. Que podamos desarrollar y fomentar la ciencia aplicada y básica para que podamos dar una respuesta a las necesidades y objetivos que se tengan en nuestro territorio".

Cómo es el asteroide San Sebastián

San Sebastián es un asteroide que orbita en el cinturón principal de asteroides, la región del espacio situada entre las órbitas de Marte y Júpiter. Fue descubierto en el año 2000 y tiene un diámetro estimado de entre 2 y 5 kilómetros. Como la gran mayoría de los asteroides de este tamaño, no posee suficiente masa para que la gravedad lo moldee en una esfera, sino que tiene una forma irregular y asimétrica, similar a una roca gigante.

Por otro lado, los astrónomos teorizan que está compuesto de silicatos (roca) o una mezcla de metales y silicatos, algo que es típico de los asteroides del cinturón interno. Dada su magnitud absoluta elevada, es extremadamente tenue y solo es visible mediante telescopios profesionales o astrofotografía de alta sensibilidad.