Mendoza fue fundada en 1561 y durante siglos fue una de las ciudades españolas más australes de América. Es un caso especialmente interesante por su ubicación geográfica. Fue un nodo que unía las vertientes atlántica y pacífica del Cono Sur, y que recibió a europeos, pueblos indígenas y africanos esclavizados que llegaban a través del corredor transandino. En el siglo XVIII, las reformas la convirtieron en un puerto seco que conectaba Santiago de Chile con Buenos Aires. Hacia 1812, según los censos, un 45% de la población era “blanca”, un 33% “negra” y un 22% “india”. Los documentos de la época la describen como una sociedad dividida en tres grandes categorías, o castas, y en sus derivadas. En esa jerarquía, el lugar de sepultura dependía en gran medida de cuánto podía pagarle a la Iglesia.

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Ahora, un estudio publicado en la revista PNAS contestó una pregunta que la arqueología sola no podía responder: ¿quiénes eran, genéticamente, esas personas? Los autores de la investigación, Mariana Escobar-Rodríguez y Nicolás Rascovan, del Instituto Pasteur de París, trabajaron sobre hallazgos realizados a lo largo de muchos años por el equipo de arqueología histórica de la Universidad Nacional de Cuyo y el Conicet que dirige el arqueólogo Horacio Chiavazza.

(FOTOS E ILUSTRACIONES GENTILEZA EQUIPO DE INVESTIGACIÓN)

Tres iglesias, tres mundos

Durante décadas, el equipo de Chiavazza excavó cinco cementerios coloniales en el casco fundacional de la ciudad y analizó muestras de 110 individuos depositados en entierros realizados durante unos 250 años. Esas investigaciones ya habían mostrado que las prácticas funerarias estaban estrechamente ligadas a la organización social. Dónde se enterraba a una persona, dentro o fuera de una iglesia y en cuál, dependía de su riqueza y posición social. En San Francisco, hoy Ruinas Jesuíticas, el interior parecía reservado a familias acomodadas y el exterior a las de menos recursos. La Merced y La Caridad se asociaban con los sectores populares. La Caridad recibía a los más marginados, entre ellos “los pobres y los ejecutados”, de acuerdo con fuentes históricas.

La arqueología había dejado, así, “una imagen bastante clara” de cómo se expresaba la desigualdad incluso en la muerte. Lo que no podía determinar esta disciplina era la ancestría biológica de los enterrados, los orígenes geográficos de sus antepasados ni cuánto se habían mezclado a lo largo de las generaciones.

“Desde la arqueología hay un cierto número de preguntas que no se pueden atacar fácilmente”, explica Rascovan durante una comunicación telefónica desde París. Una de ellas era quiénes eran los que quedaban afuera y los que quedaban adentro. “Estos interrogantes, la arqueología no los puede responder. Era un caso ideal para intentar responderlos desde la genética”.

De modo que su equipo se puso manos a la obra y analizó restos de 28 individuos: 15 de San Francisco, 10 de La Caridad y 3 de La Merced. Recuperaron 22 genomas mitocondriales, el ADN que se hereda por vía materna. En 15 personas hubo material suficiente para estudiar el genoma completo. El análisis de ADN antiguo se hizo en un laboratorio de especializado de Toulouse, Francia.

Mezcla social

La foto que surge de los resultados es de una amplia diversidad. El ADN de dos individuos de San Francisco los emparenta con poblaciones europeas actuales. Otros se ubican cerca de Europa, pero corridos hacia África o hacia los pueblos originarios americanos. Hay dos personas con ascendencia casi totalmente africana subsahariana, una enterrada en el exterior de la iglesia de San Francisco y otra en La Merced. Otra con ascendencia ciento por ciento indígena americana, enterrada también fuera de San Francisco.

Uno de los individuos que más llamaron la atención de los científicos, identificado como AR0405, tiene cerca de un 50% de ancestría africana, un 39% indígena y un 11% europea, y fue enterrado en el exterior de San Francisco. En La Caridad, el cementerio de los más marginados, aparecen cuatro individuos con mezclas de las tres raíces. Por sus proporciones, los autores creen que no eran mestizos de primera generación, sino descendientes de uno o dos padres que descendían, a su vez, de dos etnias diferentes.

Los linajes que se heredan por una sola línea cuentan otra parte de la historia. Los cromosomas Y de los varones analizados son mayormente eurasiáticos, mientras que varios linajes mitocondriales son indígenas. Es la firma de lo que los investigadores llaman “mestizaje con sesgo sexual”: hombres europeos que llegaron sin familias y mujeres indígenas, y también africanas, que pasaron a ser madres de la nueva sociedad. En un comunicado de difusión, los científicos destacan precisamente “la persistencia de linajes maternos indígenas entre individuos de ascendencia mixta”.

Encuentro de Arqueogenética en Los Reyunos

Para Rolando González-José, antropólogo biológico e investigador superior del Conicet en el Centro Nacional Patagónico (Cenpat), “El trabajo es muy interesante. Es un encuentro entre la biología de poblaciones humanas, la antropología biológica y la genética a partir de un aporte muy importante de décadas de investigación arqueológica en cementerios de la ciudad de Mendoza entre los siglos XVII y XIX. El estudio del ADN antiguo nos da una fotografía muy precisa de cómo eran las sociedades coloniales en el momento de su formación, cuando la lógica política, social, cultural y económica del Virreinato del Río de la Plata estaba empezando a cristalizarse”.

Mendoza tenía en ese momento una sociedad colonial como otras en Latinoamérica que se estructuraron en torno de castas, de la división del trabajo, que se correspondían con una división étnica: los europeos eran la élite dominante, principalmente españoles peninsulares, y la mano de obra esclava al comienzo y luego mano de obra “a secas” la aportaba una población nativa americana en declive demográfico a causa de las enfermedades infecciosas, y de los desplazamientos poblacionales y las matanzas, sumada a esclavos africanos, agrega González-José. “Pero lo que puede observarse y es interesante en este artículo –destaca– es que ya en estas fases tempranas ese sistema de castas tenía excepciones y estaba operando el mestizaje; es decir, la existencia de matrimonios interétnicos que quedan demostrados por el análisis de los marcadores uniparentales del ADN mitocondrial. También se observa en estos resultados una prevalencia de varones peninsulares que se reproducían con mujeres indígenas o africanas. Ese patrón, que se vio en otros lugares de esta parte del continente, ya estaba ocurriendo en la época colonial temprana en Mendoza. Lo sabemos gracias al muy prolijo trabajo arqueológico de Chiavazza y colaboradores, y el análisis genómico que realizó el equipo de Nicolás Rascovan sobre estos genomas antiguos”.

Encuentro con comunidades originarias

Hermanos, parientes y excepciones

¿De dónde venían esas personas? La ascendencia europea apunta al sur del continente, en su mayoría a poblaciones ibéricas actuales. También encontraron un componente genético asociado con el norte de África. Los autores aclaran que esto es compatible con un aporte ibérico heterogéneo. El hallazgo permite distinguir la migración ibérica temprana de la inmigración masiva de españoles e italianos de los siglos XIX y XX.

Las dos personas de ascendencia africana total muestran afinidad con poblaciones de África centro-occidental, en particular de hablantes de lenguas bantú, de Angola y Gabón. Eso coincide con los registros que ubican a Angola y la cuenca del Congo como la mayor fuente de personas esclavizadas hacia América. Los autores indican que esto permite “vincular a la Mendoza colonial con componentes geográficos específicos de la trata transatlántica y del tráfico intra-americano de personas esclavizadas”.

Para la ascendencia indígena, el equipo armó un panel de genomas antiguos de todo el Cono Sur. Los tres individuos con mayor componente indígena muestran afinidad con poblaciones precolombinas de Uspallata, en el norte de Mendoza, y con individuos de Calingasta, en San Juan. Varios linajes maternos, además, aparecen hoy en San Luis y Córdoba. Las afinidades más amplias con el centro del país, la región pampeana y el norte de la Patagonia reflejarían, según los autores, relaciones y movimientos anteriores a la llegada europea.

En un comunicado de difusión, los investigadores explican que la sociedad colonial estaba “fuertemente estructurada por la ascendencia y la posición socioeconómica, aunque ninguna de ellas era determinante”. Y destacan: “Individuos con ascendencias similares podían ocupar diferentes posiciones sociales, y personas de ascendencia mixta aparecían en distintos contextos sociales”. Los registros coloniales hablan además de mecanismos de blanqueamiento, como las dispensas reales, los certificados falsos de “pureza de sangre” o el acceso a cargos militares o eclesiásticos, que permitían a personas de ascendencia mixta ser clasificadas como “blancas”.

Las fuentes históricas documentan mortalidad, desplazamientos forzados hacia Chile, huidas y traslado de trabajadores indígenas desde otras regiones. En ocasiones eso contribuyó a construir relatos según los cuales las poblaciones locales habrían “desaparecido” en gran medida o habrían sido reemplazadas. Pero los datos genéticos de Mendoza muestran otra cosa, dice Rascovan: “Estamos viendo que son poblaciones locales que se van integrando dentro del mundo colonial. Eso ya de por sí es interesante y cambia un poco la narrativa o por lo menos refuerza las evidencias de que los indígenas siempre estuvieron, nunca se fueron”. Y recuerda que hubo un trabajo previo de Pierre Luisi, publicado en PLoS One en 2020, que ya mostraba que ese componente local sigue presente.

Y agrega: “Para mí, la evidencia es abrumadora respecto de que ese componente quedó. Quizás lo más raro es cómo ‘elegimos ignorarlo’, no ver lo que tenemos delante todo el tiempo y todos los días. El componente indígena está en todos lados, se lo observa en la calle, a lo largo y ancho del país, solo que elegimos pasarlo por alto porque hubo un discurso dominante que intentó negarlo. Esos resultados lo que hacen no es descubrir una novedad, sino más bien la negación en la que vivimos este último siglo”.

Esto último es algo que parece confirmar el censo de 2022. En Mendoza, solo 44.319 personas (o un 2,2% de la población), se declararon indígenas o descendientes de pueblos indígenas, y 8.141, cerca del 0,4%, afrodescendientes o con ancestros africanos. Los autores subrayan que la ascendencia genética y la autoidentificación miden cosas distintas y no pueden compararse de forma directa. Aun así, sugieren que la brecha puede reflejar una larga historia de “blanqueamiento” e invisibilización.

González-José coincide: “Este trabajo permite contar el lado B de la historia y agrega un eslabón más a una idea que desde la antropología biológica y la genética venimos respaldando desde hace décadas: que nuestra sociedad no es predominantemente europea, como se quiere instalar desde la historiografía oficial, sino que sigue la pauta de otros países latinoamericanos que ya en épocas coloniales tempranas experimentaron una mezcla de distintas poblaciones, aún cuando regían regímenes de casta muy violentos para con la población local y los esclavos africanos. Esto suma evidencias que refutan ese discurso de origen predominantemente europeo para la población argentina. Ya en las épocas tempranas de sociedad observamos el intercambio genético, cultural, biológico y social en una ciudad como Mendoza”.

El equipo de investigación

Más allá de Mendoza

De acuerdo con los autores, la colonización transformó todo el continente, pero no de manera uniforme: sus consecuencias dependieron de la región, del período, de las sociedades indígenas preexistentes, de las rutas migratorias, de los sistemas económicos y de las formas de esclavización. Por eso, plantean, entender cómo se formaron las sociedades coloniales exige estudiar muchos lugares, en vez de “asumir que los casos más estudiados de México, Perú, el Caribe o América del Norte pueden representar al continente en su conjunto”.

“La investigación genómica no puede definir las identidades contemporáneas, ni tampoco la ascendencia genética debe reemplazar las historias de las comunidades o el derecho a la autoidentificación –subrayan en la comunicación de prensa–. Lo que sí puede es aportar evidencias independientes, y por eso estudios como este pueden ayudar a reincorporar las historias indígenas y africanas a los relatos históricos de los que a menudo han sido excluidas”.

Rascovan comenta que “La colaboración se construyó de manera horizontal, equitativa. Las decisiones fueron tomadas en forma conjunta. El laboratorio francés sumó una capa de genética a una investigación que ya estaba hecha desde el equipo de Horacio durante muchos años”. Y destaca que “lo virtuoso de este intercambio es que se pudo construir algo que fue más que la suma de sus partes y en lo que ambos equipos pudieron tener un rol protagónico”.

Ambos equipos participaron en la formulación de las preguntas, la interpretación de los resultados y la redacción del manuscrito, y el liderazgo científico también fue compartido. “Aunque vivo en Francia, sigo siendo argentino y siento que mi laboratorio de París también es un poco argentino, pero el financiamiento es europeo”, cuenta. El proyecto recibió fondos del Consejo Europeo de Investigación (ERC) y del Instituto Pasteur.

“Sin la investigación arqueológica sostenida durante décadas, no habría existido base material, datos, ni conocimiento para aplicar las nuevas tecnologías de ADN antiguo –concluye González-José–. Esa es la naturaleza de la cooperación entre arqueología y genética que vemos en este artículo, que tanto nos dice sobre la conformación de nuestras sociedades del pasado. Y es un mensaje claro para los gobernantes actuales y los funcionarios de ciencia y tecnología: si desarman el sostenimiento de los proyectos a largo plazo, están matando al árbol por la raíz, y por ende a sus frutos. Este trabajo también es paradigmático, porque muestra cómo los equipos locales intentan resistir a este momento tan patético que atraviesa el sistema científico nacional bajo el gobierno de Milei , gracias a redes de cooperación dentro del país y con colegas del exterior; en especial, cuando son argentinos que han emigrado y que siguen manteniendo sus raíces y su compromiso con la ciencia local”.