Orgullo nacional: qué lugar argentino superó a las potencias y fue elegido por miles de viajeros por sus safaris y fauna

El Parque Nacional El Impenetrable, ubicado en el corazón del Gran Chaco argentino, fue elegido por la prestigiosa revista National Geographic como uno de los 25 mejores lugares del mundo para viajar en 2025.

{{{htmlAmp}}}

El reconocimiento coloca a este destino argentino en una selecta lista que incluye a potencias turísticas de todo el planeta, destacando su valor natural, su biodiversidad y su apuesta por el turismo de conservación.

En el Gran Chaco —una vasta extensión de bosque seco de más de 777.000 kilómetros cuadrados que abarca partes de Paraguay, Bolivia, Argentina y Brasil—, las temperaturas estivales pueden superar los 38 °C (100 °F)

Allí, jaguares y osos hormigueros gigantes deambulan entre árboles de quebracho, mientras caimanes negros se deslizan por la superficie del río Bermejo.

Hasta 2022, el Chaco se había mantenido al margen de los circuitos turísticos habituales. No fue hasta ese año cuando surgieron las primeras rutas de senderismo y alojamientos rústicos.

Desde entonces, la oferta ha evolucionado rápidamente. En 2025, El Impenetrable ofreció safaris fluviales de tres días con alojamiento en glamping durante el recorrido, brindando a los visitantes la oportunidad de conocer este entorno cambiante y contribuir a su conservación con un mayor nivel de confort.

Qué ofrece El Impenetrable para los viajeros

El parque nacional ofrece una experiencia única en el norte argentino, combinando naturaleza salvaje con un turismo de bajo impacto.

Los visitantes pueden recorrer las aguas del río Bermejo en kayak, montar a caballo en busca de tapires y conocer a las comunidades que viven en armonía con este entorno agreste. El avistaje de jaguares, osos hormigueros gigantes y caimanes negros es uno de los principales atractivos, convirtiendo a El Impenetrable en un destino de referencia para los amantes de la fauna silvestre.

El nuevo Glamping Los Palmares, situado en la zona oeste del parque, ya está abierto y acepta reservas desde 2025. Dado que solo se ofrecen cuatro tiendas de lujo, conviene reservar cuanto antes para asegurar una plaza en este exclusivo alojamiento que combina confort y naturaleza en medio del bosque chaqueño.

Cómo planificar la visita a El Impenetrable

Para llegar al parque, se puede volar vía Buenos Aires hasta Resistencia o Corrientes (trayectos de unos 90 minutos) y desde allí, conducir cuatro horas hasta la entrada del parque en La Armonía. Los viajeros pueden utilizar el nuevo glamping como base de operaciones o realizar un circuito por el parque combinando distintos alojamientos.

Se recomienda visitar la zona durante la estación seca -entre junio y noviembre- cuando las temperaturas son mucho más agradables (la media ronda los 22°C o 72°F) y no hay lluvias que atraigan a los mosquitos. Este período es ideal para disfrutar de los safaris fluviales y las caminatas por el bosque sin las inclemencias del clima tropical.

El reconocimiento de National Geographic coloca a El Impenetrable en el mapa mundial del turismo de naturaleza, destacando el valor de los ecosistemas chaqueños y la importancia de su conservación.

El parque no sólo ofrece una experiencia turística única, sino que también contribuye a la protección de una de las regiones más amenazadas del continente. Los viajeros que elijan este destino no solo disfrutarán de paisajes y fauna excepcionales, sino que también serán parte de un modelo de turismo que busca preservar el patrimonio natural y cultural del Gran Chaco argentino.