Las altas temperaturas seguirán en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hasta el martes. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la llegada de un nuevo frente hará descender la temperatura hasta mínimas por debajo de 10 grados, lo que representa un alivio frente a los 34 de máxima que se vive este domingo.

{{{htmlAmp}}}

En este contexto, el SMN renovó el alerta amarilla por temperaturas extremas para el AMBA, La Plata y el centro y norte de la provincia de Buenos Aires. La advertencia también alcanza a casi toda La Pampa, el sur de San Luis y el centro de Córdoba, incluida su capital, ya que la máxima prevista está en torno a los 38.

La seguidilla de calor extremo incomodan el descanso nocturno, hasta las actividades físicas o los trabajos al aire libre. Por ello, la población debe tener en cuenta los consejos de las autoridades sanitarias para prevenir golpes de calor o una posible descompensación.

¿Cuándo llega el alivio?

Para el SMN, la ola de calor se da cuando la máxima y la mínima superan los umbrales de cada ciudad durante tres días seguidos. En el caso de Buenos Aires es 32,3 °C y 22 °C. Para el lunes se espera un pico de 35 a 36 °C desde Río Negro y Neuquén hacia el norte, y más de 40 °C en zonas bajas del este de La Rioja.

Además, el martes -antes de la llegada del nuevo frente- el norte de Chaco, Formosa y el este de Salta rondarán los 40 grados. Luego, llegarán las tormentas, desde Córdoba y Santa Fe hacia el Litoral, con ráfagas y chaparrones fuertes en el nordeste.

Según informó el sitio Meteored, en el AMBA se esperan precipitaciones entre la tarde y la noche, con ráfagas de 45 a 60 kilómetros por hora. El miércoles será un día de contraste, ya que el centro del país -incluido el AMBA- se ubicará entre 18 y 26 grados, por lo que habrá un descenso de entre 8 y 12 grados.

¿Cómo continúa la semana?

La madrugada y mañana del jueves serán frescas, con mínimas de 7 a 13 grados en el centro del país, aunque en el norte el impacto de la llegada del aire más fresco no será tan notorio.

Recién el viernes la temperatura de la zona central comenzará a subir, marcando un ascenso leve y persistente durante el fin de semana largo. Algunos modelos meteorológicos indican nuevamente la cercanía a umbrales que determinan una nueva ola de calor en algunas ciudades.

¿Qué hacer ante una ola de calor?

En lugares cerrados para evitar un golpe de calor:

Hidratarse, tomar agua con mayor frecuencia (aun cuando no haya sed). Procurar siempre consumir agua segura.

Evitar bebidas con cafeína o con azúcar en exceso, muy frías o muy calientes.

Incorporar frutas y verduras a la alimentación y evitar las comidas abundantes.

Evitar realizar actividad física intensa.

Evitar bebidas con alcohol ya que te deshidratan.

Con los más chicos: