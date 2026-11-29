El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un fin de semana con temperaturas elevadas y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que la ola de calor continuará durante los próximos días. Este sábado, la Ciudad de Buenos Aires alcanzó los 33,2°C y el pronóstico prevé que el domingo será todavía más caluroso, con una máxima de 34°.

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En este contexto, el organismo renovó el alerta amarilla por temperaturas extremas para el AMBA, La Plata y el centro y norte de la provincia de Buenos Aires. La advertencia también alcanza a casi toda La Pampa, el sur de San Luis y el centro de Córdoba, incluida su capital.

Ola de calor en el AMBA.

El nivel amarillo indica que las temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud, especialmente en chicos, personas mayores de 65 años y quienes tienen enfermedades crónicas.

Cómo estará el clima en el AMBA durante la semana

El domingo 29 de noviembre será la jornada más calurosa de los próximos días en la Ciudad de Buenos Aires, con una máxima de 34° y una mínima de 23°. Durante la mañana, el termómetro rondará los 23°, mientras que por la tarde alcanzará su pico. Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 28°, con algunas nubes y viento del noroeste que luego rotará al este.

El lunes 30 continuará el calor, con una máxima prevista de 33° y una mínima de 23°. Aunque se espera mayor nubosidad, el SMN no anticipa precipitaciones para esa jornada.

El martes 1 de diciembre comenzará un descenso de las temperaturas, con una máxima de 30° y una mínima de 24°. Sin embargo, será el primer día de la semana con posibilidades de lluvia: el pronóstico indica una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40% durante la tarde y la noche.

Ola de calor en el AMBA.

Cuándo llega el alivio y qué pasa con las lluvias

El miércoles 2 se profundizará el descenso térmico en el AMBA. La temperatura máxima será de 27° y la mínima de 16°, con ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante la tarde y la noche.

El jueves 3 continuará el tiempo más fresco, con temperaturas de entre 15° y 24° y sin probabilidades de lluvia. Para el viernes 4, en cambio, se espera un nuevo ascenso térmico, con una mínima de 17° y una máxima de 28°.

Así, después de un domingo con temperaturas que llegarán a los 34° y un lunes que seguirá marcado por el calor, el AMBA tendrá un alivio a partir del martes. Ese día podría haber precipitaciones, mientras que el miércoles y el jueves se consolidará un descenso de las temperaturas.